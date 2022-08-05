Кіану Рівз отримав головну роль у серіалі Ді Капріо та Скорсезе про першого серійного вбивцю США

Рівз зіграє головну роль у серіалі Hulu "Диявол у білому місті".

57-річний Кіану Рівз, який уже став зіркою численних фільмів і навіть комп'ютерної гри Cyberpunk 2077, вирішив дебютувати у серіалі. І вибрав для цього амбітний проєкт Леонардо Ді Капріо та Мартіна Скорсезе. Про це пише Hollywood Reporter.

Кіану Рівз офіційно підписався на головну роль у своєму першому великому серіалі "Диявол у білому місті" через сім місяців після "ведення переговорів" щодо проєкту.

Актор зіграє чиказького архітектора Деніела Бернхема, який спроєктував кілька відомих будівель, зокрема Флетайрон-білдинг на Мангеттені, Юніон-Стейшн у Вашингтоні, універмаг Селфріджіс у Лондоні та Всесвітню виставку в Чикаго в 1893.

Саме з останньою грандіозною подією буде пов'язана історія, розказана в серіалі. Адже саме під час Всесвітньої виставки розпочав діяти перший серійний убивця в історії США — Генрі Говард Холмс.

Лікар Генрі Холмс побудував готель, який у Чикаго прозвали "Замком". І перетворив його на справжній лабіринт для вбивств. До міста прибували сотні туристів на Виставку і багато хто знімав у Холмса номери.

[ + – ] Стаття про "Замок убивств" доктора Холмса в газеті Чикаго Фото: Скриншот

Лікар труїв їх газом у герметичних кімнатах, залишав помирати у звуконепроникних приміщеннях, спалював у печах у власному підвалі, чи очищав скелети від плоті та продавав їх в анатомічні театри.

Сам Холмс був спійманий, коли його звинуватили у шахрайстві з кіньми. Поліція обшукала "Замок" лише після того, як заяви про зникнення людей почали надходити надто часто, а сторож зізнався, що йому ніколи не дозволяли заходити в деякі приміщення.

Сам Холмс зізнався у 27 вбивствах, але кількість його жертв може сягати 350 за деякими даними.

[ + – ] Доктор Генрі Холмс – перший офіційно зареєстрований американський серійний вбивця Фото: Скриншот

У серпні 1895 року "Замок" згорів ущент, Холмса повісили через рік. Він попросив, щоб його поховали в бетоні, аби родичі вбитих не поглумилися над його тілом. Це прохання було виконано.

Ці події були описані в книзі Еріка Ларсона 2004 "Диявол у білому місті". Права на екранізацію Ді Капріо отримав ще в 2010 році.

Поки не оголошено, хто зіграє Холмса та як він буде пов'язаний із персонажем Кіану Рівза.