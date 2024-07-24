Киану Ривз рассказал, почему он все время думает о смерти

Актер занят продвижением своего нового романа, главный герой которого является бессмертным и ищет пути завершить свои дни на Земле.

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59-летний голливудский актер Киану Ривз признался, что часто думает о смерти, несмотря на свою репутацию "вечно молодого человека". Об этом он рассказал в интервью BBC News. Актер присоединился к писателю Чайне Мьевилю, чтобы продвигать их новый роман "Другое место", где рассказывается о бессмертном персонаже, жаждущем умереть и объясняющем, почему возникла эта болезненная тема.

Киану объяснил, что он пытается сосредоточить внимание на смерти в перспективе.

"Мне 59, поэтому я все время думаю о смерти. Надеюсь, это не нанесет вреда, но, надеюсь, это поможет нам ценить наше дыхание и отношения, которые у нас есть, наш потенциал", – сказал Ривз.

Книга "Другое место", написанная в сотрудничестве с британским писателем-фантастом Чайной Мьевилем, рассказывает о бессмертном воине, который хочет иметь возможность умереть. Она черпает вдохновение из популярной серии комиксов BRZRKR, созданной Киану Ривзом. Запущенный в 2021 году и произносящийся как "берсерк", BRZRKR планируется экранизировать на Netflix с Ривзом в главной роли, а также создать аниме-сериал.

"Мне нравятся изображения. Я люблю слова и рассказывание историй, и мне нравится, как можно добиться такого взаимодействия, которое накладывается друг на друга. Итак, вы можете посмотреть на искусство, а затем проследить за историей", – добавил Ривз, говоря о своей любви к комиксам.

Киану Ривз признался, что любит комиксы уже очень давно Фото: Suntory

На прошлой неделе Киану и его возлюбленная Александра Грант привлекли к себе внимание, появившись на Гран-при MotoGP Liqui Moly Motorrad в Германии. Мероприятие MotoGP стало идеальным выбором для пары, учитывая, что Ривз основал свою собственную компанию по производству мотоциклов ARCH Motorcycle в 2011 году.

В мае пара посетила гала-концерт в саду Музея Хаммера. Позже в том же месяце их также заметили за ужином в ресторане Giorgio Baldi в Санта-Монике, штат Калифорния.

Киану и Александра официально заявили о своих отношениях в ноябре 2019 года, когда они вместе вышли на красную дорожку на гала-концерте LACMA Art + Film Gala.

Это открытие вызвало значительный интерес: артистка упомянула поток запросов о романе со всех сторон.

"Думаю, каждый человек, которого я знала, звонил мне в первую неделю ноября, и это потрясающе", — рассказала она британскому Vogue несколько месяцев спустя.

Актер много лет счастлив в отношениях с Александрой Грант Фото: Getty Images

Пара, вместе управляющая издательством X Artists’ Books, была близкими друзьями на протяжении десятилетий. Хотя точный момент их встречи остается неопределенным, их отношения восходят как минимум к 2011 году, что совпало с публикацией их книги "Ода к счастью".

В сентябре 2023 года Александра рассказала People, что Киану помог вывести ее искусство на новый уровень, и назвала его своим вдохновителем.

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