Киану Ривз выпустит свой первый роман: о чем будет книга

Чайна Мьевил в восторге от сотрудничества с Киану Ривзом. Роман будет основываться вокруг бессмертного героя комиксов, ранее созданном актером.

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59-летний американский актер и музыкант Киану Ривз продолжает демонстрировать публике новые таланты, которых у него оказалось немало. Он анонсировал свой первый роман "Другое место", над которым работает вместе с британским автором "странной фантастики" Чайной Мьевилем, пишет The Guardian. Книга выйдет 23 июля 2024 года.

Книга "Другое место", которая выйдет 23 июля, рассказывает историю бессмертного воина, тысячелетиями пытающегося понять свое бессмертие. Действие происходит в мире серии комиксов BRZRKR, которая была впервые опубликована Киану Ривзом в 2021 году совместно с писателем Мэттом Киндтом и художником Роном Гарни.

"Чайна сделал именно то, на что я надеялся – он пришел с четкой архитектурой истории и тем, как он хотел играть с миром BRZRKR, миром, который я так люблю", – сказал Киану.

Стиль письма британского автора был описан как "новая странная фантастика", его романы охватывают несколько жанров: от американского вестерна до детективного нуара. Жанр "странной фантастики" хорошо сочетается с комиксами актера, в центре которых находится Берзеркер, бессмертный гибрид Бога и человека, имеющий сильную склонность к насилию, влияющую на его здравомыслие. В конце концов персонаж оказывается на службе у правительства США, чтобы узнать правду о своей жизни. BRZRKR планируется превратить в игровой сериал Netflix.

О работе Чайны над романом Ривз сказал:

"Я был в восторге от его видения и для меня большая честь быть частью этого совместного процесса".

"Иногда самые лучшие игры — это те, в которые вы играете с игрушками других людей", – ответил британец актеру. По его словам, для него было "честью, шоком и восторгом" обратиться к Киану с просьбой написать роман.

"Но я никогда не мог предсказать, насколько щедрым он будет на игрушки, которые он так долго создавал", — добавил Чайна.

Киану Ривз и Чайна Мьевил

Директор издательства Бен Бруси из Penguin's Del Rey охарактеризовал Киану и Чайну как "партнерство писателей мечты".

Он добавил, что оба являются "мастерами-рассказчиками, которые взволновали, удивили и завоевали сердца" зрителей по всему миру.

Ранее Фокус писал, что Киану Ривз, которого недавно ограбили, выступил со своей рок-группой Dogstar в Голливуде.