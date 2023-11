Киану Ривз выступил со своей рок-группой Dogstar в Голливуде

Киану Ривз вышел на сцену в черной футболке Amoeba Music Hollywood, играя на черной бас-гитаре.

Звезда фильма "Джон Уик" сыграл во время выступления в студии Amoeba Records, представив новый альбом "Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees". Об этом сообщает издание Daily Mail.

Группа, которая сыграла после двадцатилетнего перерыва, планирует 25-дневный тур, охватывающий концертные залы по Калифорнии, всему США, а такж Японии. Поклонники не могли сдержать эмоций во время появления знаменитости.

Фото: Getty Киану Ривз на выступлении с группой

59-летний актер и музыкант начал свою карьеру в музыкальной сфере в 1991 году вместе со своими коллегами по группе, Робертом Мейлхаусом и Греггом Миллером. Хотя группа распалась в 2002 году, фанаты никогда не забывали их выступлений.

Инди-рок-группа Dogstar, в которой играет и голливудская звезда Киану Ривз, выпускает первый за последние 23 года альбом, который называется "Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees". Диск выпущен на собственном лейбле группы Dillon Street Records.

В целом же это — третий студийный альбом музыкантов. Вторая пластинка коллектива, "Happy Ending", увидела свет в 2000 году.

Киану снова играет на бас-гитаре вместе с гитаристом/вокалистом Бретом Домроузом и барабанщиком Робертом Мейлхаузом.

В альбом вошли ранее выпущенные синглы Everything Turnsaround", "Breach", "Glimmer", "Somewhere Between the Power Lines" и другие треки.

