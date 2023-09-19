Создатели фильма "Джон Уик" думают, как оживить погибшего героя Киану Ривза

По словам продюсера Бэзила Иваника, за девять лет на съемочной площадке возникла настоящая дружба между ним, режиссером и исполнителем главной роли. Только ради того, чтобы снова встретиться и поработать, они оставили для Уика 10% шансов выжить.

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После коммерческого успеха четвертой части франшизы "Джон Уик", которая собрала $187,1 миллиона в США и $426,5 миллиона во всем мире при заявленном бюджете в $100 миллионов, создатели картины задумались о том, чтобы снова вернуть на экраны главного героя, погибшего в последнем фильме, показанном в марте 2023 года, пишет Collider.

По сюжету картины, в конце боевика Уика убивают, а Уинстон (Иэн МакШейн) и Кинг Бауэри (Лоуренс Фишберн) приходят на его могилу.

На данный момент известно, что франшиза продолжится приквелом – телесериалом "Континенталь", который дебютирует на потоковом сервисе Peacock 22 сентября.

По словам продюсер Бэзила Иваника, исполнитель главной роли Киану Ривз хотел, чтобы его "окончательно убили" в четвертом фильме… но добавил, что есть "маленький 10% шанс", который он может вернуть.

"После второго, третьего и четвертого фильмов снимать эти боевики настолько утомительно, что это разрушает Киану физически и эмоционально. В конце он всегда говорит: "Я не могу сделать это снова", и мы с ним соглашаемся. Этот парень — всего лишь оболочка самого себя, потому что он просто уходит и добивается своего. Он сказал: "Я хочу, чтобы меня окончательно убили в конце этого фильма". Мы подумали: "Знаете, мы оставим небольшую вакансию в 10%". Мы все хотим еще одного Джона Уика. Мы не знаем, как это будет выглядеть и когда это произойдет, но мы любим друг друга и любим этот мир. Мы приложим все усилия, чтобы разобраться в этом. Мы это поняли? Нет. А если мы не сможем это выяснить, то будет ли он? Нет, конечно нет. Никто не будет пытаться просто джемовать ради джема", – заявил Иваник.

Он добавил, что он, Ривз и режиссер Чад Стахельски, который был дублером Киану в "Матрице", настолько подружились, что хотят продолжать снимать фильмы о Джоне Уике, просто чтобы снова поработать друг с другом.

"Мы все стали такими хорошими друзьями, мы все так любим друг друга, и нас всех так радует успех этих фильмов, как среди критиков, так и коммерческий, что мы все думаем про себя: "Хорошо, как нам добиться того, чтобы группа снова собралась вместе, и это заслуживает хорошей истории в следующей эволюции Джона", — сказал Иваник.

Продюсер отметил, что Ривз и Стахельски уже не раз встречались, чтобы обсудить возможные варианты продолжения приключений Уика.

Всего франшиза "Джон Уик" за девять лет после выхода первого фильма собрала более миллиарда долларов по всему миру и является одной из немногих, сборы которой после каждого фильма увеличиваются как внутри страны, так и во всем мире.

Ранее Фокус писал, как Киану Ривз повлиял на название фильма "Джон Уик".