"Джон Уик" вместо "Презрения": как и почему Киану Ривз повлиял на название популярной франшизы

Киану Ривз сыграет и в пятой части "Джона Уика", а также выступит продюсером картины.

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Американский остросюжетный боевик "Джон Уик" 2014 года режиссера Чада Стахелски по сценарию Дерека Колстада, главную роль в котором сыграл Киану Ривз, как и в следующих трех частях франшизы, изначально должен был называться "Презрение", однако незадолго до премьеры его название изменили, сообщает Сomicbook.

Во время съемок Киану Ривз специально или поневоле называл проект "Джон Уик", и делал он это так часто, что создатели картины решили пересмотреть ее название.

"Единственная причина, по которой фильм называется "Джон Уик", заключается в том, что Киану продолжал называть его "Джон Уик". Маркетинг такой: "Чувак, это уже четыре-пять миллионов долларов на бесплатную рекламу, так что это "Джон Уик" вместо "Презрения" (Scorn)", – подтвердил соавтор и сценарист Дерек Колстад.

Франшиза "Джон Уик" сосредоточена на главном персонаже — легендарном киллере, вышедшем на пенсию после смерти своей жены Хелен. Первый фильм, выпущенный в 2014 году, был встречен положительными отзывами критиков и получил 86% на сайте Rotten Tomatoes.

Первый фильм о Джоне Уике вышел на экраны в 2014 году

Следующая картина "Джон Уик: Глава 2" вышла в 2017 году и собрала в прокате более 174 миллионов долларов.

Как и его предшественники, "Джон Уик: Глава 3 – Парабеллум" в 2019 году был тепло встречен критиками, а рецензент журнала Rolling Stone Питер Трэверс заявил, что вау-фактор "зашкаливает".

Четвертая часть "Джона Уика" не только получила похвалу за последовательность действий, но и собрала более 432 миллионов долларов по всему миру.

Четвертая часть франшизы стала самой финансово успешной, собрав $432 млн

Сейчас в разработке находится пятый фильм о Джоне Уике, где зрители снова увидят Киану Ривза. Он не только сыграет главную роль, но и выступит продюсером картины.

После успеха франшизы фильма 22 сентября состоится премьера приквела 2023 года: "Континенталь: Из мира Джона Уика", где основное внимание будет уделено киногерою Уинстону Скотту.

Актриса Ана де Армас сыграет Руни в предстоящем спин-оффе фильма "Балерина", выход которого запланирован на 7 июня 2024 года. Однако дата релиза может измениться в будущем в зависимости от результатов забастовок в Голливуде в 2023 году.

Боевик будет посвящен Руни, профессиональной балерине, которая жаждет мести, охотясь за убийцами своей семьи. Поклонники франшизы впервые увидели Руни в третьей части, и ее тогда сыграла американская балерина Юнити Фелан.

Колстад не участвовал в четвертом фильме о Джоне Уике и не планирует работать над спин-оффами 2023 и 2024 годов. Неясно также, будет ли он задействован в пятой части.

Ранее Фокус писал, сколько слов произнес Киану Ривз в четвертом фильме франшизы.