Сколько слов сказал Киану Ривз в фильме "Джон Уик: Глава 4"

То, чего не хватает Джону Уику в диалогах, он компенсирует в изнурительных экшн-сценах.

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Стало известно, сколько слов всего сказал Киану Ривз в четвертой части "Джон Уик". Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отчет издания показывает, что одноименный убийца Киану Ривза произносит лишь 380 слов в 103 строчках диалога во время фильма "Джон Уик: Глава 4", который длится почти три часа. Приблизительно треть диалогов Ривза в сиквеле состоит из одного слова.

"В первой части, продолжавшейся 101 минуту, мистер Ривз сказал в общей сложности 484 слова. С продолжительностью 169 минут, четвертый фильм занимает три часа, но содержит лишь 380 слов Вика. Около 10% из них представлены в трейлере фильма, из-за чего герой выглядит почти болтливым", — отмечают журналисты The Wall Street Journal.

Ограниченный диалог Джона Уика создан замыслом создателей картины. Режиссеры фильма "Джон Уик: Глава 4" Чед Стахельски и Ривз "изъяли примерно половину диалогов, написанных для его персонажа в первоначальном сценарии". Сцена, в которой Джон Уик и злодей маркиз де Грамон (Билл Скарсгард) обсуждают правила их поединка, была написана так, что у Уика было 50% диалогов в сцене, например. Ривз вырезал фрагменты диалога, чтобы Джон Уик имел лишь несколько однословных ответов в сцене, включая "пистолет" и "без ущерба".

Кадр из фильма Фото: Murray Close/Lionsgate

"Это шок, когда вы работаете с ним, насколько он предан тому, чтобы не говорить", — сказал соавтор фильма Майкл Финч.

Самый длинный диалог Джона Уика в фильме – это только предложение. "Мы с тобой давно оставили хорошую жизнь позади, друг", — говорит Джон Уик своему другу Шимазу Кодзи.

Конечно, то, чего не хватает Джону Уику в диалогах, он компенсирует в изнурительных экшн-сценах. Ривз назвал "Джон Уик: Глава 4" самым тяжелым боевиком, который ему когда-нибудь приходилось снимать. Около трех месяцев актер тренировался исключительно для трюков в фильме. Самым сложным для подготовки был автомобильный трюк, в котором персонаж Ривза несется вокруг исторической Триумфальной арки в Париже.

Кадр из фильма Фото: John Wick Hex

Напомним, Киану Ривзу сделали предложение на публике.

Также Фокус писал о значении голубой ленты, с которой Киану Ривз появился на премьере фильма.