Скільки слів сказав Кіану Рівз у фільмі "Джон Вік: Глава 4"

Те, чого не вистачає Джону Віку в діалогах, він компенсує у виснажливих екшн-сценах.

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Стало відомо, скільки слів усього сказав Кіану Рівз у четвертій частині "Джон Вік". Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Звіт видання показує, що однойменний вбивця Кіану Рівза вимовляє лише 380 слів у 103 рядках діалогу під час фільму "Джон Вік: Глава 4", який триває майже три години. Майже третина діалогів Рівза в сиквелі складається лише з одного слова.

"У першій частині, яка тривала 101 хвилину, містер Рівз сказав загалом 484 слова. З тривалістю 169 хвилин, четвертий фільм займає три години, але містить лише 380 слів Віка. Близько 10% з них представлені в трейлері фільму, через що герой виглядає майже балакучим", — зазначають журналісти The Wall Street Journal.

Обмежений діалог Джона Віка створений задумом творців картини. Режисери фільму "Джон Вік: Глава 4" Чед Стахельскі та Рівз "вилучили приблизно половину діалогів, написаних для його персонажа в початковому сценарії". Сцена, у якій Джон Вік і лиходій маркіз де Грамон (Білл Скарсгард) обговорюють правила їхнього поєдинку, була написана так, що Вік мав 50% діалогів у сцені, наприклад. Рівз вирізав фрагменти діалогу, щоб Джон Вік мав лише кілька однослівних відповідей у сцені, включаючи "пістолет" і "без шкоди".

Кадр з фільму Фото: Murray Close/Lionsgate

"Це шок, коли ви працюєте з ним, наскільки він відданий тому, щоб не говорити", — сказав співавтор фільму Майкл Фінч.

Найдовший діалог Джона Віка у фільмі — це лише речення. "Ми з тобою давно залишили гарне життя позаду, друже", — каже Джон Вік своєму другові Шімазу Кодзі, лідеру готелю Osaka Continental.

Звичайно, те, чого не вистачає Джону Віку в діалогах, він компенсує у виснажливих екшн-сценах. Рівз назвав "Джон Вік: Глава 4" найважчим бойовиком, який йому коли-небудь доводилося знімати. Майже три місяці актор тренувався виключно для трюків у фільмі. Найскладнішим для підготовки був автомобільний трюк, у якому персонаж Рівза мчить навколо історичної Тріумфальної арки в Парижі.

Кадр з фільму Фото: John Wick Hex

Нагадаємо, Кіану Рівзу зробили пропозицію на публіці.

Також Фокус писав про значення блакитної стрічки, з якою Кіану Рівз зʼявився на премʼєрі фільму.