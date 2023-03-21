Кіану Рівз прийшов на прем'єру "Джон Вік: Глава 4" із блакитною стрічкою на лацкані: що це означає

Разом із Кіану на прем'єрі були Лоренс Фішберн, Наталія Тена, Ріна Саваяма та інші актори.

Related video

58-річний канадський актор Кіану Рівз відвідав прем'єру фільму "Джон Вік: Глава 4" у Лос-Анджелесі. На червоній доріжці він вигляв дуже ефектно у класичному чорному костюмі, темно-синій сорочці та стильній сірій краватці. Кіану завершив свій образ парою коричневих замшевих черевиків.

Особливу увагу на костюмі Кіану привернула блакитна стрічка. Така сама була і в інших акторів, які знімалися у картині. Це данина поваги Ленсу Реддіку, який помер у віці 60 років 17 березня. Він теж знімався у фільмі, зігравши консьєржа Харона, проте після того, як не з'явився на прем'єру в Нью-Йорку і не брав слухавку, близькі всерйоз занепокоїлися. Його знайшли непритомним у своєму будинку в Студіо-Сіті, Каліфорнія. Врятувати його не змогли. Попередньо, смерть спричинили "природні причини".

Кіану Рівз вшанував пам'ять колеги Ленса Реддіка Фото: Getty

Сіквел вже отримав дуже позитивні оцінки критиків. У четвертій частині з'явилося багато нових персонажів, таких як Кейн (Донні Єн), Маркіз (Білл Скарсгард), Сімадзу (Хіроюкі Санада), Трекер (Шамієр Андерсон), Акіра (Ріна Саваяма), Кілла (Скотт Едкінс) та Катя (Наталія Тена) ). Серед "старих" осіб глядачі побачать Уїнстона (Іен МакШейн), Харона (Ленс Реддік) та Лоуренса Фішберна (Король Боулер).

"Джон Вік: Глава 4" обійшла три попередні частини та офіційно стала найпопулярнішим фільмом франшизи-блокбастера. Після майже 90 оглядів остання частина улюбленої саги Кіану Рівза набрала зіркові 93 відсотки на Rotten Tomatoes. Розглядаючи фільм для Cinapse, Ед Тревіс назвав "Джон Вік: Глава 4" "просто одним із найбільших бойовиків цього покоління, а можливо, і всіх часів".

Дебют новачка франшизи, легенди бойових мистецтв Донні Єна був відзначений особливими похвалами, а колосальна тригодинна тривалість сиквела не зменшила ентузіазму.

Раніше Фокус писав, що прем'єра четвертої частини фільму було перенесено на рік.