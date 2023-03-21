Киану Ривз пришел на премьеру "Джон Уик: Глава 4" с голубой лентой на лацкане: что это значит

Вместе с Киану на премьере были Лоуренс Фишберн, Наталья Тена, Рина Саваяма и другие актеры.

Related video

58-летний канадский актер Киану Ривз посетил премьеру фильма "Джон Уик: Глава 4" в Лос-Анджелесе. На красной дорожке он віглял весьма эффектно в в классическом черном костюме, темно-синей рубашке и стильном сером галстуке. Киану завершил свой образ парой коричневых замшевых ботинок.

Особое внимание на костюме Киану привлекла голубая ленточка. Такая же была и у остальных актеров, которые снимались в картине. Это – дань уважения Лэнсу Реддику, который умер в возрасте 60 лет 17 марта. Он тоже снимался в фильме, сыграв консьержа Харона, однако после того, как не явился на премьеру в Нью-Йорке и не брал трубку, близкие всерьез забеспокоились. Его нашли без сознания в своем доме в Студио-Сити, Калифорния. Спасти его не смогли. Предварительно, смерть повлекли "естественные причины".

Киану Ривз почтил память коллеги Лэнса Реддика Фото: Getty

Сиквел уже получил очень позитивные оценки критиков. В четвертой части появилось много новых персонажей, таких как Кейн (Донни Йен), Маркиз (Билл Скарсгард), Симадзу (Хироюки Санада), Трекер (Шамиер Андерсон), Акира (Рина Саваяма), Килла (Скотт Эдкинс) и Катя (Наталья Тена). Среди "старых" лиц зрители увидят Уинстона (Иэн МакШейн), Харона (Лэнс Реддик) и Лоуренса Фишберна (Король Бауэри).

"Джон Уик: Глава 4" обошла три предыдущие части и официально стала самым популярным фильмом франшизы-блокбастера. После почти 90 обзоров последняя часть любимой саги Киану Ривза набрала звездные 93 процента на Rotten Tomatoes. Рассматривая фильм для Cinapse, Эд Трэвис назвал "Джон Уик: Глава 4" "просто одним из величайших боевиков этого поколения, а возможно, и всех времен".

Дебют новичка франшизы, легенды боевых искусств Донни Йена был отмечен особыми похвалами, а колоссальная трехчасовая продолжительность сиквела не уменьшила энтузиазма.

Ранее Фокус писал, что премьера четвертой части фильма была перенесена на год.