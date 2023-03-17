В США нашли мертвым звезду фильмов "Прослушивание" и "Джон Вик" Лэнса Реддика, — СМИ

Тело актера обнаружили в его доме в Лос-Анджелесе утром 17 марта, сообщают СМИ.

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В США умер актер Лэнс Реддик. Звезде было 60 лет. Об этом сообщает таблоид TMZ.

По информации издания, тело Лэнса обнаружили в его доме в Studio City в пятницу утром около 9:30. Причина его смерти неизвестна, но источники в правоохранительных органах говорят, что по предварительным данным, смерть была естественной.

В среду утром Лэнс опубликовал видео селфи в социальных сетях, где он проводит время дома со своими собаками и не пошел на премьеру фильма "Гнет", в котором сыграл последнюю из своих ролей.

До работы над "Гнетом" Лэнс был наиболее известен своей ролью офицера полиции Балтимора Седрика Дэниелса в хитовом сериале HBO.

У Лэнса также были повторяющиеся роли в куче популярных телевизионных шоу. В частности, "Fringe", "Bosch", "Oz" и "Lost".

Кроме участия в телешоу Лэнс также снимался в таких фильмах как "Джон Вик", "Падение ангела" и "Годзилла против Конга", в сериалах "Грань", "Тюрьма Оз" и "Босх".

кадр из фильма "Джон Вик

Реддик озвучивал персонажей в играх Quantum Break, Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West и Destiny.

У Лэнса остались несколько незаконченных проектов, в частности он играл греческого бога Зевса в будущем сериале Disney+ "Перси Джексон и олимпийцы".

Родился и вырос актер в Балтиморе, получил степень музыки в Рочестерском университете, а степень магистра в Йельском университете. Лэнсу было 60.

В Йемене мужчина скончался после неудачной операции по удалению наростов. У Али Антера появились "рога", когда ему исполнилось 100 лет. К моменту его смерти один рог был настолько большим, что размещался на уровне рта.

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