Прозвали "двурогим": в Йемене мужчина умер после неудачной операции по удалению наростов

У Али Антера появились "рога" после достижения им возраста в 100 лет. К моменту его смерти один рог был настолько большим, что находился на одном уровне с его ртом.

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В Йемене "самый старый мужчина в мире" Али Антер, которого еще называли "двурогим" из-за рогообразных наростов на голове, умер в возрасте 140 лет. Об этом сообщает The Sun.

Мужчина умер через три дня после съемок видео, на котором видно, как явно необученный человек пытается отрезать большой нарост раскаленным инструментом.

Стоит отметить, что эти "рога" появились у него после достижения им возраста в 100 лет. Когда один из них вырос, он изогнулся, как рог козла. К моменту его смерти он был настолько большим, что находился на одном уровне с его ртом.

Один из членов семьи заявил, что Али Антер скончался из-за ухудшения его физического и психического здоровья, вызванного старением. Однако он также добавил, что не профессиональная ампутация опухолей могла ускорить его смерть.

У Али Антера появились наросты после достижения им возраста в 100 лет Фото: CEN

Издание The Mirror отмечает, что возраст Антера не был признан, и официально самым старым из ныне живущих людей считается Хуан Висенте Перес из Венесуэлы в возрасте 113 лет 293 дней.

Наросты, выступающие на лбу Али, могли быть кожными рогами. Это такие опухоли кожи, состоящие из кератина — того же белка, из которого состоят волосы, ногти и копыта. Они возникают из доброкачественных, предзлокачественных или злокачественных образований кожи и чаще встречаются у пожилых пациентов и людей со светлой кожей. В некоторых случаях такие опухоли связаны с воздействием солнца и других источников ультрафиолетового излучения.

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