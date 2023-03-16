Прозвали "дворогим": у Ємені чоловік помер після невдалої операції з видалення наростів

У Алі Антера з'явилися "роги" після досягнення ним віку у 100 років. На момент його смерті один ріг був настільки великим, що знаходився на одному рівні з його ротом.

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У Ємені "найстаріший чоловік у світі" Алі Антер, якого ще називали "дворогим" через рогоподібні нарости на голові, помер у віці 140 років. Про це повідомляє The Sun.

Чоловік помер через три дні після зйомок відео, на якому видно, як явно ненавчена людина намагається відрізати великий наріст розпеченим інструментом.

Варто зазначити, що ці "роги" з'явилися у нього після досягнення ним віку 100 років. Коли один із них виріс, він зігнувся, як ріг козла. На момент його смерті він був настільки великим, що знаходився на одному рівні з його ротом.

Один із членів сім'ї заявив, що Алі Антер помер через погіршення його фізичного та психічного здоров'я, викликаного старінням. Однак він також додав, що непрофесійна ампутація пухлин могла прискорити його смерть.

У Алі Антера з'явилися нарости після досягнення ним віку у 100 років. Фото: CEN

Видання The Mirror зазначає, що вік Антера не був визнаний, і офіційно найстарішим з людей, що нині живуть, вважається Хуан Вісенте Перес з Венесуели у віці 113 років 293 днів.

Нарости, що виступають на лобі Алі, могли бути шкірними рогами. Це такі пухлини шкіри, що складаються з кератину — того ж білка, з якого складається волосся, нігті та копита. Вони виникають із доброякісних, передзлоякісних чи злоякісних утворень шкіри і частіше зустрічаються у літніх пацієнтів та людей зі світлою шкірою. У деяких випадках такі пухлини пов'язані з впливом сонця та інших джерел ультрафіолетового випромінювання.

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