В США знайшли мертвим зірку фільмів "Прослуховування" та "Джон Вік" Ленса Реддіка, — ЗМІ

Тіло актора виявили у його будинку в Лос-Анджелесі вранці 17 березня. повідомляють ЗМІ.

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У США помер актор Ленс Реддік. Зірці було 60 років. Про це повідомляє таблоїд TMZ.

За інформацією видання, тіло Ленса виявили в його будинку в Studio City у п'ятницю вранці близько 9:30. Причина його смерті наразі невідома, але джерела в правоохоронних органах кажуть, що за попередніми даними, смерть була природною.

У середу вранці Ленс опублікував відео селфі в соціальних мережах, де він проводить час вдома зі своїми собаками і не пішов на прем'єру фільму "Гніт" в якому зіграв останню із своїх ролей.

До роботи над "Гнітом" Ленс був найбільш відомий своєю роллю офіцера поліції Балтимора Седріка Деніелса в хітовому серіалі HBO.

У Ленса також були повторювані ролі в купі популярних телевізійних шоу. Зокрема "Fringe", "Bosch", "Oz" і "Lost".

Окрім участі в телешоу Ленс також знімався в таких фільмах як "Джон Вік", "Падіння ангела" та "Годзілла проти Конга", в серіалах "Грань", "Тюрма Оз" і "Босх".

кадр з фільму "Джон Вік

Реддік озвучував персонажів в іграх Quantum Break, Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West і Destiny.

У Ленса залишилися кілька незакінчених проєктів, зокрема він грав грецького бога Зевса в майбутньому серіалі Disney+ "Персі Джексон і олімпійці".

Народився та виріс актор у Балтиморі, здобув ступінь музики в Рочестерському університеті, а ступінь магістра в Єльському університеті. Ленсу було 60.

У Ємені чоловік помер після невдалої операції з видалення наростів. У Алі Антера з'явилися "роги", коли йому виповнилося 100 років. На момент його смерті один ріг був настільки великим, що розміщувався на рівні рота.

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