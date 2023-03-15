Кіану Рівзу зробили пропозицію перед натовпом фанатів

Актор виступав перед фанатами під час прем'єри свого нового фільму про Джона Віка, коли одна з шанувальниць заявила, що вийде за нього заміж.

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58-річний Кіану Рівз продовжує з'являтися на заходах, присвячених прем'єрі його нового фільму "Джон Вік 4" та радувати своїх шанувальників. Одна із фанаток навіть заявила, що вийде за нього заміж. Про це пише Daily Mail.

Кіану Рівз почав тиждень, відхиливши пропозицію руки та серця, яку зробила йому прихильниця.

Актор, який виконав головну роль, і режисер франшизи Чад Стагельскі, провели сеанс питань і відповідей після прем'єри "Джона Віка" в Остіні, штат Техас.

Кіану Рівз підтвердив, що забрав зі зйомок картини на згадку годинник та обручку Джона Віка, що викликало гнів потенційної нареченої.

"Я одружуся з тобою!" — вигукнула фанатка із зали, на що Кіану відповів: "Так, будь обережна зі своїми бажаннями".

Якби Рівз прийняв пропозицію, це був би його перший шлюб, оскільки зірка бойовиків так і ніколи не був одружений.

За чутками, він заручений зі своєю дівчиною Олександрою Грант, але підтвердження цьому немає. Кіану Рівз дуже потайливий у всьому, що стосується його особистого життя.

Хоч останній фільм про Джона Віка й отримав високі відгуки, але в нещодавній бесіді з The Hollywood Reporter режисер Чад Стагелскі розповів, що вони з Рівзом хочуть призупинити франшизу після випуску чотирьох фільмів за дев'ять років.

Трейлер фільму "Джон Вік 4"

"На наш погляд, ми з Кіану зараз закінчили. Ми збираємося дати Джону Віку відпочити. Я впевнений, що студія має план. Якщо всім це сподобається, ми візьмемо хвилинку тиші", — сказав Стагельскі.

Він додав, що коли престур закінчиться в Японії, він і Рівз обміркують майбутнє франшизи.

"Ми з Кіану вирушимо в довгу прогулянку по Токіо, посидимо в шотландському барі Imperial Hotel і запитаємо: "Що ви думаєте?". Вип'ємо кілька порцій 20-річного віскі та напишемо кілька ідей на серветках. Якщо ці ідеї приживуться, можливо, ми знімемо фільм", — розповів режисер.

Але Кіану Рівз та Іян Макшейн повернуться до ролей Джона Віка та Вінстона у масштабному спін-офі "Джона Віка" під назвою "Балерина", в якому зніметься Ана де Армас.

Нагадаємо, рані Кіану Рівз відверто поспілкувався із фанатами на сайті Reddit. Актор постарався чесно відповідати на запитання і про нього з'ясувалося багато цікавого. Виявилося, що Кіану бачив привида в дитинстві та підтвердив, що завжди мріяв зіграти Росомаху.