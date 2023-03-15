Киану Ривзу сделали предложение перед толпой фанатов
Актер выступал перед фанатами во время премьеры своего нового фильма про Джона Уика, когда одна из поклонниц заявила, что выйдет за него замуж.
58-летний Киану Ривз продолжает появляться на мероприятиях, посвященных премьере его нового фильма "Джон Уик 4" и радовать своих поклонников. Одна из фанаток даже заявила, что выйдут за него замуж. Об этом пишет Daily Mail.
Киану Ривз начал неделю, отклонив предложение руки и сердца, которое сделала ему поклонница.
Актер, исполнивший главную роль, и режиссер франшизы Чад Стахельски, провели сеанс вопросов и ответов после премьеры "Джона Уика" в Остине, штат Техас.
Киану Ривз подтвердил, что унес со съемок картины на память часы и обручальное кольцо Джона Уика, что вызвало гнев потенциальной невесты.
"Я женюсь на тебе!", — выкрикнула фанатка из зала, на что Киану ответил: "Да, будь осторожна со своими желаниями".
Если бы Ривз принял предложение, это был бы его первый брак, поскольку звезда боевиков так и никогда и не был женат.
По слухам, он обручен со своей девушкой Александрой Грант, но подтверждения этому нет. Киану Ривз очень скрытен во всем, что касается его личной жизни.
Хоть последний фильм о Джоне Уике и получил высокие отзывы, но в недавней беседе с The Hollywood Reporter режиссер Чад Стахелски рассказал, что они с Ривзом хотят приостановить франшизу после выпуска четырех фильмов за девять лет.
"На наш взгляд, мы с Киану на данный момент закончили. Мы собираемся дать Джону Уику отдохнуть. Я уверен, что у студии есть план. Если всем это понравится, мы возьмем минутку тишины", — сказад Стахельски.
Он добавил, что когда пресс-тур закончится в Японии, он и Ривз обдумают будущее франшизы.
"Мы с Киану отправимся в долгую прогулку по Токио, посидим в шотландском баре Imperial Hotel и спросим: "Что вы думаете?". Выпьем пару порций 20-летнего виски и напишем несколько идей на салфетках. Если эти идеи приживутся, может быть, мы снимем фильм", — рассказал режиссер.
Но Киану Ривз и Иэн МакШейн вернутся к ролям Джона Уика и Уинстона в масштабном спин-оффе "Джона Уика" под названием "Балерина", в котором снимется Ана де Армас.
Напомним, ране Киану Ривз откровенно пообщался с фанатами на сайте Reddit. Актер постарался честно отвечать на вопросы и о нем выяснилось много интересного. Оказалось, что Киану видел призрака в детстве и подтвердил, что всегда мечтал сыграть Росомаху.