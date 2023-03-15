Киану Ривзу сделали предложение перед толпой фанатов

Актер выступал перед фанатами во время премьеры своего нового фильма про Джона Уика, когда одна из поклонниц заявила, что выйдет за него замуж.

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58-летний Киану Ривз продолжает появляться на мероприятиях, посвященных премьере его нового фильма "Джон Уик 4" и радовать своих поклонников. Одна из фанаток даже заявила, что выйдут за него замуж. Об этом пишет Daily Mail.

Киану Ривз начал неделю, отклонив предложение руки и сердца, которое сделала ему поклонница.

Актер, исполнивший главную роль, и режиссер франшизы Чад Стахельски, провели сеанс вопросов и ответов после премьеры "Джона Уика" в Остине, штат Техас.

Киану Ривз подтвердил, что унес со съемок картины на память часы и обручальное кольцо Джона Уика, что вызвало гнев потенциальной невесты.

"Я женюсь на тебе!", — выкрикнула фанатка из зала, на что Киану ответил: "Да, будь осторожна со своими желаниями".

Если бы Ривз принял предложение, это был бы его первый брак, поскольку звезда боевиков так и никогда и не был женат.

По слухам, он обручен со своей девушкой Александрой Грант, но подтверждения этому нет. Киану Ривз очень скрытен во всем, что касается его личной жизни.

Хоть последний фильм о Джоне Уике и получил высокие отзывы, но в недавней беседе с The Hollywood Reporter режиссер Чад Стахелски рассказал, что они с Ривзом хотят приостановить франшизу после выпуска четырех фильмов за девять лет.

Трейлер фильма "Джон Уик 4"

"На наш взгляд, мы с Киану на данный момент закончили. Мы собираемся дать Джону Уику отдохнуть. Я уверен, что у студии есть план. Если всем это понравится, мы возьмем минутку тишины", — сказад Стахельски.

Он добавил, что когда пресс-тур закончится в Японии, он и Ривз обдумают будущее франшизы.

"Мы с Киану отправимся в долгую прогулку по Токио, посидим в шотландском баре Imperial Hotel и спросим: "Что вы думаете?". Выпьем пару порций 20-летнего виски и напишем несколько идей на салфетках. Если эти идеи приживутся, может быть, мы снимем фильм", — рассказал режиссер.

Но Киану Ривз и Иэн МакШейн вернутся к ролям Джона Уика и Уинстона в масштабном спин-оффе "Джона Уика" под названием "Балерина", в котором снимется Ана де Армас.

Напомним, ране Киану Ривз откровенно пообщался с фанатами на сайте Reddit. Актер постарался честно отвечать на вопросы и о нем выяснилось много интересного. Оказалось, что Киану видел призрака в детстве и подтвердил, что всегда мечтал сыграть Росомаху.