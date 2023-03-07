Присвоил часы Джона Уика и видел призрака. Киану Ривз откровенно пообщался с фанатами

Киану Ривз принял участие марафоне вопросов и ответов поклонников на Reddit и рассказал много интересного.

Related video

Перед премьерой четвертого фильма о Джоне Уике Киану Ривз пообщался с поклонниками на сайте Reddit. Актер постарался честно отвечать на вопросы и о нем выяснилось много интересного.

Например, оказалось, что Ривз не чужд страсти актеров брать что-нибудь на память со съемочной площадки. В качестве сувениров он прихватил часы и обручальное кольцо Джона Уика, меч из фильма "47 ронинов" и "первую красную таблетку, которую мне дали Вачовски" со съемок культового фильма "Матрица".

[ + – ] Фото Киану для фанатов Фото: Reddit

Один из модераторов написал, что ценит работу актера и восхищен его добротой и щедростью, а также всем тем, что делает Киану потрясающим, намекнув на его знаменитое выступление на премьере игры Cyberpunk 2077 в 2019 году, когда он ответил на выкрик из зала, сказав, что все в зале потрясающие. А потом спросил, что потрясающее для него кто-то делал в последнее время.

[ + – ] Выступление Киану Ривза на премьере Cyberpunk 2077

"То, что ты назвал меня классным, было последним примером того, что кто-то сделал для меня. А еще несколько недель назад мой мотоцикл сломался, и мой друг рассказал мне, как это починить по Facetime", — ответил актер.

На вопрос, пойдет ли он шоу Hot Ones, где селебрити едят острую пищу и отвечают на откровенные вопросы, Киану сказал, что хоть он и любит куриные крылышки, но есть острые крылышки на публике он точно не захочет, как потом и переживать последствия.

Также он признался, что съел бы пиццу с ананасами, если бы ананасы были жареные и рассказал о любимых блюдах, которые возвращают его в детство. Это оказались: пастуший пирог, макароны с сыром, бутерброд с арахисовым маслом и медом.

А на вопрос, какой коктейль он предпочитает, Киану Ривз рассказал целую историю.

"Недавно я работал в Токио, и меня отвели в бар High Five, принадлежащий мастеру коктейлей по имени Уэно-сан, и он приготовил какую-то возвышенную смесь с дымным мескалем, зеленым чаем и каким-то таинственным охлажденным сладким ликером. Это было так вкусно", — признался актер.

Говоря о кино и своих ролях, Киану Ривз признался, что не сожалеет ни об одной роли, но всегда хотел сыграть Росомаху.

[ + – ] Киану Ривз всегда местал сыграть Росомаху Фото: pabloruizzx/Instagram

А также, как и его поклонники, надеется, что будет снята вторая часть фильма "Константин". Также он хотел бы сняться у Дэвида Финчера и сыграть в мюзикле.

"Да, я бы хотел сыграть в мюзикле, но я не умею петь, поэтому не уверен, что кто-то еще захочет, чтобы я играл в мюзикле, но я обязательно попытаюсь. Я имею в виду, что я мог петь", — пошутил Киану.

Говоря о новых работах, Киану признался, что тяжелей всего было сниматься в четвертой части "Джона Уика", потому что там было много боевых сцен. И пошутил, что именно в честь Уика и нужно было назвать новое биологическое соединение, убивающее бактерии. Исследователи из Германии назвали его в честь Ривза: кеанумицины, пояснив, что они также смертоносны, как и он в своих фильмах.

"Они должны были назвать их "Джон Уик", но это круто и сюрреалистично. Спасибо ученым за то, что они делают", — прокомментировал новость актер.

Вспоминая культовый фильм "На гребне волны", Киану Ривз сказал, что ему очень нравилось работать с Патриком Суэйзи.

"Он был джентльменом и блестящим профессионалом, кинозвездой и источником вдохновения", — рассказал актер.

[ + – ] Киану Ривз и Патрик Суэйзи в фильме "На гребне волны" Фото: Скриншот

Но сам признался, что если бы не стал актером, то сейчас бы его привлекла работа дирижера. Хотя в детстве он хотел быть гонщиком, кондуктором или астрофизиком.

Говоря о детстве, актер рассказал, что его первым питомцем была морская свинка по кличке Морковка. "Мне было 5 или 6 лет. Он был милашкой", — вспомнил Киану Ривз.

А когда один пользователей спросил, чтобы Киану сказал инопланетянам, если бы они прилетели на Землю, то, как оказалось, актер был бы очень гостеприимным.

"Я бы спросил, как дела? Как поездка? Вы голодны? Хотите что-нибудь выпить?", — пошутил актер. А на вопрос о встречах с паранормальным, рассказал историю, которая произошла с ним в детстве.

"Когда я был маленьким ребенком, я сидел в комнате с няней, и мне показалось, что я увидел призрак в дверях, и я посмотрел на свою няню, а она выглядела очень испуганной. Я не знал, что, черт возьми, происходит", — рассказал Киану.

Он также порекомендовал своим фанатам почитать книги "Пассажир" и "Стелла Марис" Кормака Маккарти. А среди любимых фильмов назвал "Заводной апельсин" и "Волшебника из страны Оз".

Самым трудным вопросом оказался тот, в котором его попросили назвать любимый фильм, над которым он работал: "Оооооооох, я не могу выбрать что-то одно, но вот некоторые из них: "На берегу реки", "Невероятные приключения Билла и Теда", трилогия "Матрица", "Адвокат дьявола", "Помутнение", "Мой личный штат Айдахо", "На гребне волны", "Джон Уик".

И своей работой над игрой в Cyberpunk 2077, где он исполнил роль мятежного рокера Джонни Сильверхенд Киану Ривз тоже остался доволен.

"Я люблю Джонни Сильверхэнда и думаю, что все ребята из CD Projekt чертовски круты! Видеоигры — это весело! И здорово, как технологии и повествование развиваются в этом пространстве", — сказал актер.

А описывая один из своих идеальных дней, Киану вспомнил о съемках фильма "Мой личный штат Айдахо", в котором он играл вместе с Ривером Фениксом.

"У меня была сцена с Ривером Фениксом, и он сидел на заднем сиденье мотоцикла, которым я управлял, во время съемок. Мы немного отошли от проторенной дорожки и вернулись без касок. Просто два друга отлично провели время. Это был действительно хороший день", — признался Киану.

Своим любимым городом он назвал Париж, где снимался в фильме "Опасные связи".

А на вопрос, реальна ли матрица, Киану загадочно ответил "Да. Нет. Да".

Отвечая на вопрос об увлечениях, актер сказал, что ему нравятся мотоциклы, пишущие машинки, японский виски, игра в группе, обучение, чтение и хорошее красное вино.

[ + – ] Киану Ривз любит мотоциклы и даже производит собственные Фото: ARCH Motorcycle

А еще он признался, что ничто не может сравниться с тренировками по кунг-фу из "Матрицы", потому что это был уникальный опыт, но джиу-джитсу в "Джоне Уике", объединенное с дзюдо и перестрелками, тоже имеет свои плюсы.

Отвечая на вопрос о лучшем совете, который он когда-либо получал, Киану сказал, что получал не так уж много советов, но встречал довольно много людей, которые показывали хороший пример. И это была настойчивость.

И напоследок Киану признался, что не прочь отправиться в плавание через океан, а сострадательным он стал, осознав, что всем нужна помощь.

Напомним, в Лондоне состоялась премьера четвертого "Джона Уика" на которую Киану Ривз пришел в элегантном вельветовом костюме, но без своей девушки Александры Грант.