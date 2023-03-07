Присвоїв годинник Джона Уіка і бачив привида. Кіану Рівз відверто поспілкувався з фанатами

Кіану Рівз взяв участь у марафоні питань та відповідей шанувальників на Reddit і розповів багато цікавого.

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Перед прем'єрою четвертого фільму про Джона Уіка Кіану Рівз поспілкувався з шанувальниками на сайті Reddit. Актор постарався чесно відповідати на запитання іпро нього з'ясувалося багато цікавого.

Наприклад, виявилося, що Рівзу не чужа пристрасть акторів брати що-небудь на пам'ять зі знімального майданчика. Як сувеніри він прихопив годинник і обручку Джона Уіка, меч із фільму "47 ронінів" і "першу червону пігулку, яку мені дали Вачовскі" зі зйомок культового фільму "Матриця".

[ + – ] Фото Кіану для фанатів Фото: Reddit

Один із модераторів написав, що цінує роботу актора і захоплений його добротою та щедрістю, а також усім тим, що робить Кіану приголомшливим, натякнувши на його знаменитий виступ на прем'єрі гри Cyberpunk 2077 у 2019 році, коли він відповів на вигук із зали, сказавши, що всі в залі чудові. А потім спитав, що приголомшливе для нього хтось робив останнім часом.

[ + – ] Виступ Кіану Рівза на прем'єрі Cyberpunk 2077

"Те, що ти назвав мене класним, було останнім прикладом того, що хтось зробив для мене. А ще кілька тижнів тому мій мотоцикл зламався, і мій друг розповів мені, як це полагодити по Facetime", — відповів актор.

На запитання, чи піде він на шоу Hot Ones, де селебріті їдять гостру їжу і відповідають на відверті запитання, Кіану сказав, що хоч він і любить курячі крильця, але їсти гострі крильця на публіці він точно не захоче, як потім і переживати наслідки.

Також він зізнався, що з'їв би піцу з ананасами, якби ананаси були смажені і розповів про улюблені страви, які повертають його в дитинство. Це виявилися: пастуший пиріг, макарони з сиром, бутерброд з арахісовим маслом і медом.

А на запитання, якому коктейлю він віддає перевагу, Кіану Рівз розповів цілу історію.

"Нещодавно я працював у Токіо, і мене відвели до бару High Five, що належить майстру коктейлів на ім'я Вено-сан, і він приготував якусь піднесену суміш із димним мескалем, зеленим чаєм і якимось таємничим охолодженим солодким лікером. Це було так смачно", — зізнався актор.

Говорячи про кіно і свої ролі, Кіану Рівз зізнався, що не шкодує про жодну роль, але завжди хотів зіграти Росомаху.

[ + – ] Кіану Рівз завжди хотів зіграти Росомаху Фото: pabloruizzx/Instagram

А також, як і його шанувальники, сподівається, що буде знято другу частину фільму "Костянтин". Також він хотів би знятися у Девіда Фінчера і зіграти в мюзиклі.

"Так, я б хотів зіграти в мюзиклі, але я не вмію співати, тому не впевнений, що хтось ще захоче, щоб я грав у мюзиклі, але я обов'язково спробую. Я маю на увазі, що я міг співати", — пожартував Кіану.

Говорячи про нові роботи, Кіану зізнався, що найважче було зніматися в четвертій частині "Джона Уіка" тому, що там було багато бойових сцен. І пожартував, що саме на честь Уіка і потрібно було назвати нову біологічну сполуку, що вбиває бактерії. Дослідники з Німеччини назвали її на честь Рівза: кеануміцини, пояснивши, що вони також смертоносні, як і він у своїх фільмах.

"Вони повинні були назвати їх "Джон Уік", але це круто і сюрреалістично. Спасибі вченим за те, що вони роблять", — прокоментував новину актор.

Згадуючи культовий фільм "На гребені хвилі", Кіану Рівз сказав, що йому дуже подобалося працювати з Патріком Свейзі.

"Він був джентльменом і блискучим професіоналом, кінозіркою і джерелом натхнення", — розповів актор.

[ + – ] Кіану Рівз та Патрік Свейзі у фільмі "На гребені хвилі" Фото: Скриншот

Але сам зізнався, що якби не став актором, то зараз би його привабила робота диригента. Хоча в дитинстві він хотів бути гонщиком, кондуктором або астрофізиком.

Говорячи про дитинство, актор розповів, що його першим вихованцем була морська свинка на прізвисько Морквина. "Мені було 5 або 6 років. Він був мілашкою", — пригадав Кіану Рівз.

А коли один користувач запитав, що б Кіану сказав би інопланетянам, якби вони прилетіли на Землю, то, як виявилося, актор був би дуже гостинним.

"Я б запитав, як справи? Як поїздка? Ви голодні? Хочете що-небудь випити?", — пожартував актор. А на запитання про зустрічі з паранормальним, розповів історію, яка сталася з ним у дитинстві.

"Коли я був маленькою дитиною, я сидів у кімнаті з нянею, і мені здалося, що я побачив привид у дверях, і я подивився на свою няню, а вона мала дуже переляканий вигляд. Я не знав, що, чорт забирай, відбувається", — розповів Кіану.

Він також порекомендував своїм фанатам почитати книги "Пасажир" і "Стелла Маріс" Кормака Маккарті. А серед улюблених фільмів назвав "Механічний апельсин" і "Дивовижний чарівник Країни Оз".

Найважчим запитанням виявилося те, в якому його попросили назвати улюблений фільм, над яким він працював: "Оооооооооох, я не можу вибрати щось одне, але ось деякі з них: "На березі річки", "Неймовірні пригоди Білла і Теда", трилогія "Матриця", "Адвокат диявола", "Помутніння", "Мій особистий штат Айдахо", "На гребені хвилі", "Джон Уік".

І своєю роботою над грою в Cyberpunk 2077, де він виконав роль бунтівного рокера Джонні Сільверхенда, Кіану Рівз теж залишився задоволений.

"Я люблю Джонні Сільверхенда і думаю, що всі хлопці з CD Projekt до біса круті! Відеоігри — це весело! І здорово, як технології та оповідання розвиваються в цьому просторі", — сказав актор.

А описуючи один зі своїх ідеальних днів, Кіану згадав про зйомки фільму "Мій особистий штат Айдахо", в якому він грав разом з Рівером Феніксом.

"У мене була сцена з Рівером Феніксом, і він сидів на задньому сидінні мотоцикла, яким я керував, під час зйомок. Ми трохи відійшли від второваної доріжки і повернулися без касок. Просто двоє друзів чудово провели час. Це був дійсно хороший день", — зізнався Кіану.

Своїм улюбленим містом він назвав Париж, де знімався у фільмі "Небезпечні зв'язки".

А на запитання, чи реальна матриця, Кіану загадково відповів "Так. Ні. Так".

Відповідаючи на запитання про захоплення, актор сказав, що йому подобаються мотоцикли, друкарські машинки, японський віскі, гра в групі, навчання, читання і хороше червоне вино.

[ + – ] Кіану Рівз любить мотоцикли і навіть виробляє власні Фото: ARCH Motorcycle

А ще він зізнався, що ніщо не може зрівнятися з тренуваннями з кунг-фу із "Матриці", бо це був унікальний досвід, але джіу-джитсу в "Джоні Уїці", об'єднане з дзюдо та перестрілками, теж має свої плюси.

Відповідаючи на запитання про найкращу пораду, яку він колись отримував, Кіану сказав, що отримував не так багато порад, але зустрічав чимало людей, які показували добрий приклад. І це була наполегливість.

І насамкінець Кіану зізнався, що не проти вирушити в плавання через океан, а співчутливим він став, усвідомивши, що всім потрібна допомога.

Нагадаємо, у Лондоні відбулася прем'єра четвертого "Джона Уіка", на яку Кіану Рівз прийшов в елегантному вельветовому костюмі, але без своєї дівчини Олександри Грант.