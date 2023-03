Це досить круто. Кіану Рівз відреагував на відкриття смертоносної бактерії, названої на його честь

Утім, актор вважає, що надзвичайно ефективну бактерію слід було б назвати на честь його персонажа Джона Віка.

Минулого місяця дослідники з Інституту Лейбніца в Німеччині повідомили про те, що вони відкрили нову надефективну бактерію, яка здатна ефективно знищувати грибки, пише Daily Mail.

Дослідження показали, що речовина, нещодавно відкритий тип ліпопептиду, вкрай ефективна проти грибкових захворювань рослин і патогенних для людини грибків. А тому вчені вирішили назвати її на честь Кіану Рівза, який відомий своїми смертоносними ролями, зокрема Джоном Віком і Нео з "Матриці", — "кеануміцинами".

Зазначимо, що ліпопептиди активно використовуються як антибіотики та можуть мати дуже сильні протигрибкові властивості. Тоді провідний автор дослідження Себастьян Гетце сказав, що нове відкрите з'єднання настільки ефективно вбиває, що в них не було інших варіантів, окрім як назвати його на честь Кіану Рівза, який "також смертоносний у своїх ролях".

[ + – ] Німецькі вчені визнали, що мають назвати високоефективну бактерію, що вбиває грибки, на честь Кіану Рівза Фото: Harikumar Suma/Leibniz-HKI

Тоді дослідження показали, що кеануміцини ефективно борються проти шкідника рослин Botrytis cinere, який викликає сіру гниль і щорічно призводить до втрати величезної кількості врожаю, у тому числі йдеться про овочі, фрукти, а також ягоди, наприклад, полуницю.

Крім того, вчені з'ясували, що ця речовина нешкідлива для рослин, а тому її цілком можна використовувати як екологічно чисту й природну альтернативу хімічним пестицидам.

Пізніше шанувальники Кіану Рівза повідомили йому цю новину та попросили прокоментувати її, коли актор зайшов у гілку Reddit Ask Me Anything, щоб поспілкуватися зі своїми фанатами. Рівз відповів, що німецьким ученим варто було б назвати нову речовину Джоном Віком, утім також додав, що "це досить круто... і сюрреалістично для нього".

[ + – ] Кіану Рівз прокоментував відкриття бактерії, названої на його честь Фото: Reddit

Раніше Фокус писав про те, що вчені розробили смертоносне з'єднання та назвали його на честь Кіану Рівза.