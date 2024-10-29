Кіану Рівза помітили на побаченні з його коханою (фото)

Кіану Рівз та Олександра Грант тримають своє особисте життя подалі від уваги публіки. Їхні спільні виходи — справжня рідкісність.

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60-річний канадський актор Кіану Рівз сходив на побачення зі своєю коханою, 51-річною художницею Олександрою Грант. Про це пише Daily Mail.

Зіркова пара насолоджувалася нічною прогулянкою в Cipriani London.

Кіану продемонстрував стильний ансамбль із парою пошарпаних коричневих черевиків, коли він виходив із ресторану зі своєю обраницею. До образу канадський актор додав яскравий червоний шарф.

Олександра тим часом зʼявилася в різнокольоровому квітковому пальті в поєднанні з повсякденними чорними черевиками.

Рівз та його кохана-художниця прагнуть тримати свої стосунки подалі від уваги публіки.

Кіану Рівз та Олександра Грант

Коли Кіану попросили назвати його "останній момент блаженства", він сказав: "Пару днів тому з моєю коханою. Ми були в ліжку. Ми були пов'язані. Ми посміхалися, сміялися і хихікали. Чудове самопочуття. Просто було дуже приємно бути разом".

Перш ніж оприлюднити свій роман у 2019 році, закохані заснували видавництво X Artists’ Books і співпрацювали над двома книгами, які написав актор, а його дівчина стала ілюстраторкою видань.

Перед цим Кіану тривалий час залишався самотнім після трагічної загибелі його дівчини Дженніфер Сайм 2002 року.

Нагадаємо, чоловік, схожий на Кіану Рівза, використовує свою зовнішність для скоєння злочинів.

Також Фокус писав про воззʼєднання Сандри Буллок та Кіану Рівза через 30 років.