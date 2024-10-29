Киану Ривза заметили на свидании с его возлюбленной (фото)

Киану Ривз и Александра Грант держат свою личную жизнь подальше от внимания публики. Их совместные выходы — настоящая редкость.

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60-летний канадский актер Киану Ривз сходил на свидание со своей возлюбленной, 51-летней художницей Александрой Грант. Об этом пишет Daily Mail.

Звездная пара наслаждалась ночной прогулкой в Cipriani London.

Киану продемонстрировал стильный ансамбль с парой потрепанных коричневых ботинок, когда он выходил из ресторана со своей избранницей. К образу канадский актер добавил яркий красный шарф.

Александра тем временем появилась в разноцветном цветочном пальто в сочетании с повседневными черными ботинками.

Ривз и его возлюбленная-художница стремятся держать свои отношения подальше от внимания публики.

Киану Ривз и Александра Грант

Когда Киану попросили назвать его "последний момент блаженства", он сказал: "Пару дней назад с моей возлюбленной. Мы были в постели. Мы были связаны. Мы улыбались, смеялись и хихикали. Отличное самочувствие. Просто было очень приятно быть вместе".

Прежде чем обнародовать свой роман в 2019 году, влюбленные основали издательство X Artists' Books и сотрудничали над двумя книгами, которые написал актер, а его девушка стала иллюстратором изданий.

Перед этим Киану длительное время оставался одиноким после трагической гибели его девушки Дженнифер Сайм в 2002 году.

Напомним, мужчина, похожий на Киану Ривза, использует свою внешность для совершения преступлений.

Также Фокус писал о воссоединении Сандры Буллок и Киану Ривза спустя 30 лет.