Это довольно круто. Киану Ривз отреагировал на открытие смертоносной бактерии, названной в его честь

Впрочем актер считает, что чрезвычайно эффективную бактерию следовало бы назвать в честь его персонажа Джона Уика.

В прошлом месяце исследователи из Института Лейбница в Германии сообщили о том, что они открыли новую сверхэффективную бактерию, которая способна эффективно уничтожать грибки, пишет Daily Mail.

Исследования показали, что вещество, недавно открытый тип липопептида, крайне эффективно против грибковых заболеваний растений и патогенных для человека грибков. А потому ученые приняли решение назвать его в честь Киану Ривза, который известен своими смертоносными ролями, речь идет о Джоне Уике и Нео из "Матрицы" — "кеанумицинами".

Отметим, что липопептиды активно используются в качестве антибиотиков и могут обладать весьма сильными противогрибковыми свойствами. Тогда, ведущий автор исследования Себастьян Гетце сказал, что новое открытое соединение настолько эффективно убивает, что у них не было других вариантов, кроме как назвать его в честь Киану Ривза, который "также смертоносен в своих ролях".

[ + – ] Немецкие ученые сочли, что должны назвать высокоэффективную бактерию, убивающую грибки, в честь Киану Ривза Фото: Harikumar Suma/Leibniz-HKI

Тогда исследования показали, что кеанумицины эффективно борются против вредителя растений Botrytis cinere, который вызывает серую гниль и ежегодно приводит к потере огромного количества урожая, в том числе речь идет об овощах, фруктах, а также ягодах, например, клубнике.

Кроме того, ученые выяснили, что это вещество безвредно для растений, а потому его вполне можно использовать в качестве экологически чистой и естественной альтернативы химическим пестицидам.

Позже поклонники Киану Ривза сообщили ему эту новость и попросили прокомментировать ее, когда актер зашел в ветку Reddit Ask Me Anything, чтобы пообщаться со своими фанатами. Ривз ответил, что немецким ученым стоило бы назвать новое вещество Джоном Уиком, впрочем также добавил, что "это довольно круто… и сюрреалистично для него".

[ + – ] Киану Ривз прокомментировал открытие бактерии, названной в его честь Фото: Reddit

Ранее Фокус писал о том, что ученые разработали смертоносное соединение и назвали его в честь Киану Ривза.