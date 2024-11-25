Пернатий експерт. Найкращими художніми критиками у світі несподівано назвали голубів

У новому дослідженні вчені виявили, що голуби насправді можуть виконувати роботу художніх критиків.

Наша планета є домівкою для неймовірної кількості видів і деякі з них не перестають дивувати вчених. Наприклад, учені виявили, що серед птахів є один вид, який, імовірно, здатний замінити художніх критиків. Принаймні, так вважають учені, пише IFLScience.

Дослідження було проведене поважним професором психології в Університеті Кейо Ватанабе Сігеру. У своїй роботі він показав, що голуби насправді здатні розрізняти картини Моне і Пікассо. До слова, дослідження вченого було настільки неординарним, що команда отримала за нього Шнобелівську премію.

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На цьому вчений не зупинився і зацікавився: чи здатні голуби вийти за рамки розрізнення різних стилів живопису і чи здатні вони розрізнити різні стилі живопису, а також "хороші" та "погані" картини.

Щоб відповісти на це запитання, вчений озброївся чотирма голубами, їжею і купою дитячих малюнків. Загалом вчені використовували 15 акварельних і пастельних картин молодших школярів, які вважалися "хорошими", і ще 15 — "поганих".

Далі вчені розпочали навчання: голубам показували картини на екрані комп'ютера і винагороджували їжею, якщо вони клювали у відповідь на "хорошу картину"; якщо клювали "погану", птахи не отримували винагороду. Після в середньому 22,5 сеансу всі чотири голуби змогли відрізнити "хорошу" картину від "поганої".

Може здатися, що птахи просто запам'ятовували картини, які є правильним вибором, але вчені вважають, що це не так. Ватанабе продовжив експерименти, спочатку показуючи голубам картинки, які вони ніколи раніше не бачили, і птахи успішно клювали ті, що були в "хорошій" групі, частіше, ніж "погані". Те ж саме відбувалося, коли їм показували зменшені в розмірі картини.

На наступному етапі вчені планували з'ясувати, що саме в картинах використовували голуби, щоб прийняти рішення. Ватанабе з колегами не змогли відповісти на це запитання, але виявили, що здібності голубів розрізняти "хороше" і "погане" значно погіршувалися, коли картини були чорно-білими або птахам показували їхні мозаїчні версії. Це, як припускають, може означати, що вони використовують колірні та формові сигнали під час ухвалення рішень.

Раніше вчені вважали, що мистецькі починання притаманні тільки людям, але новий експеримент показує, що при навчанні голуби здатні розрізняти "хороші" і "погані" картини. Це дослідження не стосується просунутих художніх суджень, але воно показує, що голуби здатні набувати здатності оцінювати красу, схожу з людською.

Раніше Фокус писав про те, що вчені намагаються відшукати рідкісного плодового голуба.