Пернатый эксперт. Лучшими художественными критиками в мире неожиданно назвали голубей

В новом исследовании ученые обнаружили, что голуби на самом деле могут выполнять работу художественных критиков.

Наша планета является домом для невероятного количества видов и некоторые из них не перестают удивлять ученых. Например, ученые обнаружили, что среди птиц есть один вид, который, вероятно, способен заменить художественных критиков. По крайней мере, так считают ученые, пишет IFLScience.

Исследование было проведено почтенным профессором психологии в Университете Кейо Ватанабэ Сигэру. В своей работе он показал, что голуби на самом деле способны различать картины Моне и Пикассо. К слову, исследование ученого было столь неординарным, что команда получила за него Шнобелевскую премию.

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На этом ученый не остановился и задался вопросом: способны ли голуби выйти за рамки различения разных стилей живописи и способны ли они различить разные стили живописи, а также "хорошие" и "плохие" картины.

Чтобы ответить на этот вопрос, ученый вооружился четырьмя голубями, едой и кучей детских рисунков. В общей сложности ученые использовали 15 акварельных и пастельных картин младших школьников, которые считались "хорошими", и еще 15 — "плохих".

Дали ученые приступили к обучению: голубям показывали картины на экране компьютера и вознаграждали едой, если они клевали в ответ на "хорошую картину"; если клевали "плохую", птицы не получали вознаграждение. После в среднем 22,5 сеанса все четыре голубя смогли отличить "хорошую" картину от "плохой".

Может показаться, что птицы попросту запоминали картины, являющиеся правильным выбором, но ученые считают, что это не так. Ватанабэ продолжил эксперименты, сначала показывая голубям картинки, которые они никогда раньше не видели, и птицы успешно клевали те, что были в "хорошей" группе, чаще, чем "плохие". То же самое происходило, когда им показывали уменьшенные в размере картины.

На следующем этапе ученые планировали выяснить, что именно в картинах использовали голуби, чтобы принять решение. Ватанабэ с коллегами не смогли ответить на этот вопрос, но обнаружили, что способности голубей различать "хорошее" и "плохое" значительно ухудшались, когда картины были черно-белыми или птицам показывали их мозаичные версии. Это, как предполагается, может означать, что они используют цветовые и формовые сигналы при принятии решений.

Ранее ученые полагали, что художественные начинания присущи только людям, но новый эксперимент показывает, что при обучении голуби способны различать "хорошие" и "плохие" картины. Это исследование не касается продвинутых художественных суждений, но оно показывает, что голуби способны приобретать способность оценивать красоту, схожую с человеческой.

Ранее Фокус писал о том, что ученые пытаются отыскать редчайшего плодового голубя.