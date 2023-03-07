Кіану Рівз в оксамитовому костюмі та без дівчини прийшов на прем'єру "Джона Віка 4" в Лондоні

Актор був дуже елегантним, вибравши вельветовий зелений костюм.

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58-річний Кіану Рівз, який не надто часто з'являється на червоних доріжках, зробив виняток заради прем'єри свого нового фільму "Джон Вік: Глава 4" у Лондоні. Про це пише Daily Mail.

І актор мав просто приголомшливий вигляд у темно-зеленому вельветовому костюмі, який доповнив зеленою сорочкою та краваткою в тон.

Ще один аксесуар був вимушеним: акторові довелося взяти парасольку, оскільки лондонська погода виявилася не надто привітною.

Не було разом із ним і його дівчини — художниці Олександри Грант, із якою актор уже зустрічається кілька років, із 2019 року. Це його перші серйозні стосунки після трагічної загибелі його дівчини Дженніфер Сайм в автокатастрофі 2001 року.

Проте компанію актору склали його партнерки з фільму: акторки Наталія Тена та Ріна Саваяма.

[ + – ] Актори фільму "Джон Вік 4": Скотт Адкінс, Ріна Саваяма, Кіану Рівз, Наталія Тена та Ієн Мак-Шейн Фото: Getty Images

32-річна Ріна Саваяма, японо-британська співачка, для якої роль у "Джоні Віці" стала дебютом, була шикарною та елегантною у футуристичній срібній сукні, прикрашеній деталями з білого золота, перлів і діамантів від TASAKI.

А зірка "Гаррі Поттера" та "Гри престолів" Наталія Тена сяяла в оригінальному піджаку в мілітарі-стилі.

Нагадаємо, за сюжетом, дія нового бойовика про найманого вбивцю Джона Віка проходитиме в Парижі (там відбудеться видовищна битва біля Тріумфальної арки), Йорданії, Токіо та Нью-Йорку.

[ + – ] Трейлер фільму "Джон Вік 4"

Джон Вік знаходить притулок у "Голубиного короля" та починає війну проти Правління Кланів. Подробиці про те, як розвиватимуться події, режисер Чад Стагелські тримає в секреті, але вже пообіцяв, що "щасливого фіналу чекати не варто". Прем’єра фільму відбудеться 24 березня.

Сам Кіану Рівз в інтерв'ю 2019 заявив, що гратиме Джона Віка, поки його "тримають ноги", і для четвертого фільму освоїв нунчаки.

Також у фільмі знімаються Ієн Мак-Шейн, Білл Скарсгард, Хіроюкі Санада, Лоренс Фішберн і Ленс Реддік.

А кінокомпанія Lionsgate готується зняти спін-офф фільмів Джона Віка під назвою "Балерина" з Анною де Армас у головній ролі.

Раніше стало відомо, що Кіану Рівз подякував каскадерам за роботу над фільмом і подарував їм дорогі годинники Rolex Submariner з іменним гравіюванням.