Киану Ривз в бархатном костюме и без девушки пришел на премьеру "Джона Уика 4" в Лондоне

Актер выглядел очень элегантно, выбрав зеленый вельветовый костюм.

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58-летний Киану Ривз, который не слишком часто появляется на красных дорожках, сделал исключение ради премьеры своего нового фильма "Джон Уик: Глава 4" в Лондоне. Об этом пишет Daily Mail.

И актер выглядел просто потрясающе в темно-зеленом вельветовом костюме, который дополнил зеленой рубашкой и галстуком в тон.

Еще один аксессуар был вынужденным: актеру пришлось взять зонт, так как лондонская погода оказалась не слишком приветливой.

Не было вместе с ним и его девушки – художницы Александры Грант, с которой актер уже встречается несколько лет, с 2019 года. Это его первые серьезные отношения после трагической гибели его девушки Дженнифер Сайм в автокатастрофе в 2001 году.

Однако компанию актеру составили его партнерши по фильму: актрисы Наталия Тена и Рина Саваяма.

[ + – ] Актеры фильма "Джон Уик 4": Скотт Адкинс, Рина Саваяма, Киану Ривз, Наталия Тена и Иэн МакШейн Фото: Getty Images

32-летняя Рина Саваяма, японо-британская певица, для которой роль в "Джоне Уике" стала дебютом, выглядела шикарно и элегантно в футуристичном серебряном платье, украшенном украшениями из белого золота, жемчуга и бриллиантов от TASAKI.

А звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" Наталия Тена блистала в оригинальном пиджаке в милитари-стиле.

Напомним, по сюжету, действие нового боевика про наемного убийцу Джона Уика будет проходить в Париже (там произойдет зрелищная битва у Триумфальной арки), Иордании, Токио и Нью-Йорке.

[ + – ] Трейлер фильма "Джон Уик 4"

Джон Уик находит убежище у "Голубиного короля", и начинает войну против Правления Кланов. Подробности о том, как будут развиваться события, режиссер Чад Стахелски держит в секрете, но уже пообещал, что "счастливого финала ждать не стоит". Премьера фильма состоится 24 марта.

Сам Киану Ривз в интервью 2019 года заявил, что будет играть Джона Уика, пока его "держат ноги" и для четвертого фильма освоил нунчаки.

Также в фильме снимаются Иэн МакШейн, Билл Скарсгард, Хироюки Санада, Лоренс Фишберн и Лэнс Реддик.

А кинокомпания Lionsgate готовится снять спин-офф фильмов Джона Уика под названием "Балерина" с Анной де Армас в главной роли.

Ранее стало известно, что Киану Ривз поблагодарил каскадеров за работу над фильмом и подарил им дорогие часы Rolex Submariner с именной гравировкой.