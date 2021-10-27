Киану Ривз щедро одарил каскадеров фильма "Джон Уик-4" после окончания съемок (фото)

Подарок получили четыре каскадера, причем на каждом – именная гравировка с благодарностью.

57-летний голливудский актер Киану Ривз, известный миру своей добротой и благотворительной деятельностью, снова заставил говорить о себе после того, как в честь окончания работы над четвертой частью боевика "Джон Уик" подарил всей каскадерской группе фильма часы Rolex Submariner с именной гравировкой, пишет Еxclaim.

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Часы, стоимость которых варьируется от$10 750 до $14,5 тыс (284 тыс — 382 тыс грн), получили Брюс Консепсьон, Джереми Маринас, Дэйв Камарильо и Ли Цян. Снимки, на которых они во время ужина демонстрируют подарок, появились на фан-странице Ривза в соцсети, а также его фанатов в Twitter.

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"Пятерка Джона Уика, Джереми, Спасибо, Киану, JW4 2021", – гласит гравировка на подарке Маринаса.

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Часы Rolex Submariner изготовлены из стали и сапфирового стекла. Впервые созданные в 1953 году, они стали первой моделью наручных часов для дайвинга. Они водонепроницаемы на глубине до 300 метров. Вращающийся в одном направлении безель является ключевой особенностью часов Submariner. Его градуированная 60‑минутная шкала позволяет точно и надежно считывать время погружения и декомпрессии. Безель Cerachrom, изготовленный Rolex из твердой и устойчивой к коррозии керамики, противостоит появлению царапин и сохраняет яркость цвета, несмотря на воздействие ультрафиолетовых лучей, а также морской или хлорированной воды.

[ + – ] Rolex Submariner – эталон часов для дайверов Фото: rolex.com

Буквально на прошлой неделе Киану Ривз снова отметился своей простотой и отсутствием звездной болезни, когда его заметили несущим вместе с другими членами съемочной группы оборудование.

Как известно, актер является основателем фонда по борьбе с детской онкологией, куда перечисляет львиную долю своих доходов. При этом он не распространяется об этом, предпочитая акцентировать внимание общественности на необходимости помощи фонду, а не на своих добрых делах.

Ривз также поддерживал зоозащитную организацию PETA, педиатрическую исследовательскую больницу SickKids и благотворительную программу нацеленную на привлечение денег для исследования онкологических заболеваний Stand Up To Cancer.

Напомним, Киану Ривз был замечен в Берлине с детскими заколками в волосах. В Германии он был на съемках "Джон Уик-4".