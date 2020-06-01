Всего 16 тысяч долларов. Появилась возможность купить свидание с Киану Ривзом

Всего 16 тысяч долларов. Появилась возможность купить свидание с Киану Р...

Деньги, полученные от продажи свидания, звезда направит на благотворительные цели

Киану Ривз, по праву считается одним из самых непубличных актеров Голливуда. На днях актер выставил на аукцион онлайн-свидание с самим собой, и пошел он на это ради благих целей.  Все средства от продажи от общения со звездой по Zoom  фонду Camp Rainbow Gold, помогающему онкобольным детям. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

"Матрица. Джон Уик. Вы знаете его. Вы любите его. Эта возможность бесценна — и вы можете пообщаться с ним, не покидая собственный дом", — говорится в описании аукционного лота.

Ставки можно делать уже сейчас, а закрытие торгов намечено на 22 июня. В настоящее время стоимость лота составляет более 16 тысяч долларов.

Как ранее писал Фокус:

 