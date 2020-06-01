Всего 16 тысяч долларов. Появилась возможность купить свидание с Киану Ривзом

Киану Ривз, по праву считается одним из самых непубличных актеров Голливуда. На днях актер выставил на аукцион онлайн-свидание с самим собой, и пошел он на это ради благих целей. Все средства от продажи от общения со звездой по Zoom фонду Camp Rainbow Gold, помогающему онкобольным детям. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

"Матрица. Джон Уик. Вы знаете его. Вы любите его. Эта возможность бесценна — и вы можете пообщаться с ним, не покидая собственный дом", — говорится в описании аукционного лота.

Ставки можно делать уже сейчас, а закрытие торгов намечено на 22 июня. В настоящее время стоимость лота составляет более 16 тысяч долларов.

Как ранее писал Фокус:

Долгое время актер Киану Ривз появлялся на красных дорожках совсем один, иногда с матерью, и тщательно скрывал любые подробности о своей личной жизни. Однако в ноябре прошлого года 55-летний "грустный Киану" появился на публике с девушкой. 46-летней художницей Александрой Грант. И она наконец дала интервью Vogue, в котором прояснила некоторые детали своих отношений с актером.