В пижаме и со сценарием: Киану Ривза "застукали" на съемках новой "Матрицы"

Съемки сейчас проходят в Сан-Франциско

Актера Киану Ривза сфотографировали в Сан-Франциско, где сейчас снимают четвертый фильм из вселенной "Матрицы". Об этом пишет Daily Mail.

Папарацци удалось снять актера, выходящим из отеля в халате, позже он отправлялся на съемочную площадку в пижаме, дождевике и мокасинах.

Примечательно, но Киану ни на секунду не расставался со сценарием нового фильма.

Также стало известно, что поддержать его приехала его подруга, Александра Грант. Она посетила съемочную площадку и пообщалась с актерами.

Новый фильм "Матрица 4" выйдет на экраны в 21 мая 2021 года. Предварительно, главные герои будут противостоять программе "Матрица", которая установила контроль над Землей.

Все фото: Backgrid

Съемки в Сан-Франциско стартовали 4 февраля под кодовым названием "Проект "Мороженое", далее они переместятся в Чикаго и Германию. Не смотря на меры предосторожности – фанаты осадили съемочную площадку, а некоторым даже удалось сделать фото с актерами.

Как ранее писал Фокус:

Киану Ривз и Шарлиз Терон пришли на церемонию "Оскар" с мамами. Журналисты ожидали, что Киану появится со своей новой девушкой, художницей Александрой Грант. Но он пришел на церемонию с мамой, дизайнером Патрицией Тейлор.