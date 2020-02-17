В пижаме и со сценарием: Киану Ривза "застукали" на съемках новой "Матрицы"

2020-02-17 17:52:28

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Съемки сейчас проходят в Сан-Франциско

Актера Киану Ривза сфотографировали в Сан-Франциско, где сейчас снимают четвертый фильм из вселенной "Матрицы". Об этом пишет Daily Mail.

Папарацци удалось снять актера, выходящим из отеля в халате, позже он отправлялся на съемочную площадку в пижаме, дождевике и мокасинах.

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Примечательно, но Киану ни на секунду не расставался со сценарием нового фильма.

Также стало известно, что поддержать его приехала его подруга, Александра Грант. Она посетила съемочную площадку и пообщалась с актерами.

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Новый фильм "Матрица 4" выйдет на экраны в 21 мая 2021 года. Предварительно, главные герои будут противостоять программе "Матрица", которая установила контроль над Землей.

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Все фото: Backgrid

Съемки в Сан-Франциско стартовали 4 февраля под кодовым названием "Проект "Мороженое", далее они переместятся в Чикаго и Германию. Не смотря на меры предосторожности – фанаты осадили съемочную площадку, а некоторым даже удалось сделать фото с актерами.

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