Найди Киану: автор рассказал, как мем с актером попал в учебник по истории

Снимок "Грустного Киану", оказавшийся в украинском учебнике по истории, был найден внимательным учеником

Автор учебника истории, в котором на известном фото с работниками на строительстве небоскреба оказался Киану Ривз, пояснил, что это была не ошибка, а задачка на внимательность. Об этом он написал в своем Facebook.

Игорь Щупак пояснил, что когда подбирал снимки для учебника вместе с дизайнером, то он показал ему именно "дополненную" фотографию и он сам не сразу заметил крохотного Киану Ривза у края фото. А когда заметил, то предложил его оставить.

Ведь, по словам Игоря Щупака, современные школьники являются "визуалами" и мало читают, поэтому новые учебники сделаны интерактивными, в них даже содержатся QR-коды, через которые можно получать видеоматериалы, обучающие задания и игры. И работать с ними можно через смартфоны. Также он задался вопросом, насколько тщательно ученики работают с фотоматериалами, размещенными в учебнике.

Щупак также рассказал, что в новых учебниках по "Мировой истории" за 9-11 класс, которые он написал, содержаться исторические анекдоты (только корректные и пристойные), которые характеризуют описываемую эпоху. И вспомнил, что в конце 1990-х годов в одном учебном пособии был размещен портрет Октавиана Августа, подписанный как "Юлий Цезарь" и за долгие годы использования издания про ошибку не написал ни один читатель.

Оригинал фото с Киану Ривзом из Сети

А "Грустный Киану" оставался незамеченным в учебнике целых два года. Его заметил внимательный десятиклассник только в конце 2019 года.

"Остается только поблагодарить Киану за то, что привлек внимание к учебе и к истории. Может, кто-то снова возьмет учебник в руки и это будут не только дети", - написал Игорь Щупак. И намекнул, что в учебнике за 10 класс содержаться "контрверсийные детали и мемы", которые можно попробовать найти.

Как ранее писал Фокус:

Учебник с мемом рекомендован Министерством образования и науки, издан за государственные средства. Автор учебника – кандидат исторических наук и директор Украинского института изучения Холокоста Игорь Щупак.