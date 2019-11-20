Вчера мировые таблоиды облетело известие, которого уже давно никто не ожидал: голливудская знаменитость, 55-летний Киану Ривз сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, 46-летней художнице Александре Грант, знакомство с которой длится уже несколько лет

Дата свадьбы влюбленных пока не известна, впрочем, как не подтверждена и достоверность этой информации.

Киану Ривз никогда не был женат, что не мешало актеру вести довольно активную личную жизнь, хотя, безусловно, она могла быть и более насыщенной, принимая во внимание статус звезды «Матрицы».

Фокус вспоминает самые яркие романы голливудского актера, который успел повстречаться с несостоявшейся невестой Бреда Питта и режиссером Софией Копполой.

Дженнифер Сайм

Пожалуй, самыми яркими и драматичными отношениями актера стал роман с ассистенкой Дэвида Линча и подругой сестры самого Ривза – актрисой Дженнифер Сайм. Молодые люди познакомились в 1998-м году и у них сразу начали романтические отношения.

Киану Ривз, Дженнифер Сайм

В своих многочисленных интервью Киану неоднократно признавался, что боится иметь детей, потому что жестокий мир его пугает, однако, допускает, что может так влюбиться, что просто не будет думать о последствиях. Похоже, Дженнифер оказалась именно такой любовью для Ривза.

Через год с момента знакомствас актером, возлюбленная Киану забеременела. Но за неделю до родов сердце малышки перестало биться в утробе матери. Причиной смерти нерожденного малыша стал оторвавшийся в пуповине тромб.

А через год после трагического события погибла и сама Дженнифер Сайм. Она разбилась на машине по пути на вечеринку по случаю Дня рождения Мерелина Менсона.

Возлюбленная Киану была не пристегнута и во время столконовения вылетела через лобовоей стекло. От полученных травм девушка скончалась на месте.

Холли Мейер-Шайер

Около двух лет подругой знаменитого голливудского актера была дочь знаменитых сценаристов – Нэнси Мейерс и Чарльза Шайера.

Холли Мейер-Шайер, Киану Ривз

На протяжении 2007 года влюбленные неоднократно попадали в объективы фотокамер на улицах Нью-Йорка. Тогда стали поговаривать о том, что актер готов создать семью. Но на смену «золотой голливудской девочке» пришла 39-летняя актриса Паркер Поузи, а через некоторое время – Тринни Вудолл.

Анна Скиданова

Не смотря на активные уверения с двух сторон в том, что отношения с Киану Ривзом носят исключительно дружеский характер, актеру и русской модели Анне Скидановой приписывали любовные отношения. Впрочем, скорее всего не безосновательно. Пара вместе появлялась на красной дорожке Каннского кинофестиваля, а позже они были замечены вместе на яхте.

Анна Скиданова, Анджелина Джоли

Анна и Киану познакомились на одной из вечеринок на яхте. «В какой-то момент поймала на себе его взгляд, — пересказывает историю знакомства со звездой актриса. — Воспользовавшись этим, я к ним подсела. Скажем так, в масштабах его бесед с другими и вообще обычных бесед на таких мероприятиях мы общались совершенно по-особому. <…>Прямых комплиментов не было. Но в какой-то момент Киану встал, подошел к официанту, взял бокал брюта и поставил его рядом со мной, даже не спросив, хочу ли я. Это было приятно, как-то очень по-мужски. К тому же таким образом он показал, что заинтересован в продолжении беседы», - рассказывала Анна в интервью одному из российских изданий.

Однако, дальше «милой дружбы» отношения голливудской знаменитости и русской красавицы так и не зашли. Через некоторое время Ривз снова появлялся на событиях в одиночестве или в сопровождении знакомых.

Александра Грант

Но в этот раз, похоже все серьезно. Голливудские таблоиды активно тиражируют слухи о тайной помолвке Киану Ривза с Александрой Грант. Влюбленные знакомы уже около десяти лет. Они вместе работали над творческими проектами, в том числе, и благотворительными. Александра и Киану являются учредителями небольшого издательства.

Александра Грант и Киану Ривз

Инсайдер из окружения актера поделился с прессой рассказом о том, как Ривз, который еще никогда не был женатым, сделал предложение любимой. Знаменитость украсил свою квартиру свечами и устроил романтический ужин. И тогда, под одну из песен Фрэнка Синатры, Киану сделал предложение руки и сердца.

Он долго находился в нехорошем состоянии, но позитивный настрой и поддержка Александры сыграли огромную роль в его жизни, помогли ему изменить жизнь,– раньше рассказывали друзья актера.