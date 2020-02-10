Киану Ривз и Шарлиз Терон пришли на церемонию "Оскар" с мамами

2020-02-10 09:10:16

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Актеры пригласили на торжественный вечер самых дорогих людей

Только завершилась 92-я церемония награждения кинопремией "Оскар" и таблоиды еще не перестали обсуждать победителей, наряды и скандалы, которые предшествовали церемонии и произошли на ней. Однако нашлось место и трогательным эпизодам. Об этом пишет Daily Mail.

Так, на красную дорожку актеры Киану Ривз и Шарлиз Терон взяли самых дорогих своих людей – матерей.

И если Шарлиз Терон, после того как рассталась с актером Шоном Пенном в 2015 году, ни с кем больше не встречалась и ее появление на красной дорожке с матерью Гердой Мартиз было вполне ожидаемым.

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То журналисты ожидали, что Киану Ривз появится со своей новой девушкой, художницей Александрой Грант. Но он пришел на церемонию с мамой, дизайнером Патрицией Тейлор.  

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Все фото: Usa Today

Актер давно не появлялся на церемониях награждениями кинопремиями, однако в этом году сделал исключение. Он озвучил одного из героев в мультфильме "История игрушек 4", который завоевал статуэтку в номинации "Лучший анимационный полнометражный фильм".

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