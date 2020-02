Старые начинают и выигрывают. Как скандалы сотрясают кинопремию "Оскар"

Фокус выяснил, чем кинопремия "Оскар" не устраивает американское общество и на какие фильмы ставят критики и киноманы

Скандалы — такая же давняя и непременная традиция кинопремии "Оскар", как и выходы звёзд на красную дорожку. В новейшей истории награды наиболее масштабным стало движение за разнообразие, начавшееся в 2012 году. Большое жюри киноакадемиков, голосующее за номинантов и победителей премии, обвиняли в том, что они не поддерживают идею разнообразия в киноиндустрии и не отмечают фильмы, снятые женщинами и афроамериканцами. Скандал вызвало расследование издания Los Angeles Times. Журналисты подсчитали, что 94% киноакадемиков — белые, 77% — мужчины. Возникла дискуссия о том, что белые мужчины выбирают кандидатов на премию согласно расовым предубеждениям. Так что кинокритики и представители индустрии высказывались о необходимости разнообразить жюри, чтобы в нём было больше женщин и представителей национальных меньшинств. Процесс обновления академии начали в 2013 году, к уже имеющимся шести тысячам "старых академиков" пригласили две тысячи новых. К 2020-му президент киноакадемии Шэрил Бун Айзекс обещала историческое изменение — удвоить количество женщин и представителей нацменьшинств.

Однако смена состава жюри на фильмы, которые оно выбирает, никак не повлияла. В 2015 году грянул бойкот кинопремии под хештегом #OscarsTooWhite, или "Слишком белые Оскары", когда все номинанты были белыми, из-за чего церемонию награждения бойкотировали темнокожие знаменитости, в том числе режиссёр Спайк Ли и актёр Уилл Смит. Их поддержали некоторые белые коллеги. К примеру, актёр Дэнни де Вито высказался о расистских тенденциях "Оскара", которые отражают настроения в стране. Наступил обещанный киноакадемией 2020-й — год исторических изменений. Но обсуждение номинантов предстоящей церемонии всё так же происходит под хештегом "слишком белого", ведь большинство из фильмов рассказывают "истории белых мужчин".

Хронически мужское

В американской киноиндустрии не первый год идёт борьба за разнообразие. Появляется больше женщин-режиссёров, фильмы о проблемах маргинальных социальных групп. Однако эти тенденции не повлияли на выбор претендентов на "Оскар"-2020. Наибольшее количество номинаций получили четыре фильма, не затрагивающие эти темы, а во всех них в главных ролях снялись белые мужчины. 11 номинаций у "Джокера", триллера о главном злодее из бэтменовской вселенной, которого сыграл Хоакин Феникс. По десять номинаций у "Ирландца", фильма о трудной судьбе мафиози в Америке; "Однажды в… Голливуде" о вышедших в тираж актёрах 1970-х, с Леонардо ди Каприо и Брэдом Питтом; а также военная драма "1917" о Первой мировой войне. Все эти фильмы сняты белыми режиссёрами-мужчинами.

Выбор киноакадемиков в либеральной американской прессе яростно критикуют, но на этот раз до бойкота не дошло, поскольку реверансы меньшинствам жюри всё-таки сделало. Так, шесть номинаций, в том числе в главных категориях на лучший фильм и режиссуру, получил фильм "Паразиты" южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо. Он один из фаворитов кинопремии, поскольку уже получил "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах и "Золотой глобус". Реверансом афроамериканцам стала британская актриса с нигерийскими корнями Синтия Эриво с двумя номинациями: на лучшую актрису — за главную роль в фильме "Гарриет" о рабстве в США, и на лучшую песню, из того же фильма.

Выбор киноакадемиков вызвал большое неудовольствие у феминистически настроенной аудитории. Да, среди номинаций премии есть традиционные награды за женские роли — главную и второго плана, однако в киносреде их считают второстепенными. Тогда как на главные "Оскары" за лучший фильм и режиссуру женщин номинируют крайне редко. По официальной статистике оскаровского комитета, за всю историю премии в категории "главный фильм" номинировались всего 13 картин, снятых женщинами. Из них только двух режиссёров выдвигали на звание лучшего, и лишь одна женщина получила эту награду. Это была Кэтрин Бигелоу, которая взяла статуэтку в 2009 году за фильм "Повелитель бури" о войне в Ираке.

Знай своё место

Кульминационный момент "Оскара", церемонию вручения статуэток, оценивают неоднозначно. Это помпезное мероприятие, которое в этом году транслируют в 225 странах, пользуется популярностью из-за выходов на красной дорожке — аудитория активно следит за нарядами и стилем звёзд. Тем не менее в прошлые годы рейтинги трансляций церемонии стремительно снижались из-за длительности и затянутости. В прошлом году организаторы решили сократить церемонию: отказаться от ведущего и уменьшить время выступлений победителей до 90 секунд. Это помогло, но частично — в 2019-м трансляция всё равно длилась более трёх часов.

Зато отказ от ведущего организаторы признали успешным, в этом году его тоже не будет. Вместо этого номинантов и победителей представят их коллеги по цеху — актёры, обладатели "Оскаров" прошлого года. Чтобы сгладить "расистский" эффект от номинантов на премию, список тех, кто объявляет победителей, делают разно­образным, приглашая звёзд других национальностей. Это будут, к примеру, афроамериканец Махершала Али, Минди Кейлинг индийского происхождения и Рами Малек с египетскими корнями. Такой подход практикуют организаторы не только "Оскара", но и других престижных наград. Но публику и самих актёров они не успокоят. Так, буквально за несколько дней до "Оскара", 2 февраля, вручают BAFTA, премию британской киноакадемии. Список номинантов этой премии практически один в один повторяет оскаровский. При этом Синтия Эриво, в отличие от "Оскара", не получила ни одной номинации на родине. Зато её пригласили на церемонию, чтобы она спела в перерыве между награждениями. Эриво публично отказалась, мотивируя это тем, что её выступление "не представит темнокожих людей в правильном свете" и она не хочет быть трюкачом, развлекающим важных гостей на вечеринке.

"Не смотрел, но осуждаю"

Напряжённости дискуссии вокруг "Оскара" добавил писатель-фантаст Стивен Кинг, входящий в жюри киноакадемиков. В своём аккаунте в "Твиттере" он написал, что в оценке искусства для него важно только качество и никогда — разнообразие. "Мне кажется, что делать иначе было бы неправильно", — уточнил писатель. Его немедленно раскритиковали в соцсетях за противопоставление качества и разнообразия, как будто фильмы, в которых участвуют цветные актёры, непременно плохие. Кинг пошёл на попятную и написал оправдательную колонку в The Washington Times о том, что мир всё ещё несовершенен и "Оскары" дают в угоду белым людям. Этот инцидент стал поводом поговорить о другой хронической проблеме кинопремии — низком качестве некоторых номинантов, которых отбирают недостаточно тщательно. К примеру, фильм "Звёздные войны. Скайуокер. Восход" заявлен сразу в трёх номинациях на "Оскар". И хотя он собрал более $1 млрд кассовых сборов, кинокритики признали его далеко не лучшим фильмом саги. А на специализированном ресурсе Rotten Tomatoes картина получила лишь 53% одобрения, самый низкий рейтинг среди "Звёздных войн" за последние годы.

В связи с этим возобновился старый скандал вокруг киноакадемиков: анонимно многие из них признают, что смотрят далеко не все фильмы, которые выдвигают на "Оскар". Поэтому выдвижение кандидатов получается тенденциозным: часть киноакадемиков голосует за те фильмы, которые на слуху и им понравились, а часть — за те, которые умиротворят общество. Так было, к примеру, с фильмом "12 лет рабства", которому поставили галочки не глядя, потому что его сюжет был об актуальной расовой проблеме. Возмущаясь таким положением вещей, актриса Кэрри Маллиган предложила изменить правила голосования. По её мнению, киноакадемики должны предъявлять некие доказательства того, что они фильм посмотрели, и отказывать в доступе к голосованию, если они этого не сделали.

За Дженнифер обидно

Недовольство кинокритиков и прессы номинантами выразилось ещё и в том, что, по их мнению, многие достойные картины прошли мимо внимания отборщиков. Больше всего обидно за Дженнифер Лопес, которую не выдвинули на "Оскар" за роль второго плана в фильме "Стриптизёрши" (в украинском прокате он шёл под названием "Шахрайки з Волл-стріт"). По единогласному мнению специалистов, Лопес отлично сыграла в этой картине и её обошли незаслуженно. "Значит, качественной работы недостаточно, чтобы человека номинировали. В этом году многих талантливых людей упустили из виду", — рассказала изданию The Hollywood reporter Эйприл Рейн, блогер и активистка, которая в 2015 году придумала хештег #OscarsSoWhite.

Грустной иронией критики называют и то, что на "Оскар" не номинировали певицу Бейонсе за её песню для новой версии мультфильма "Король Лев". Вместо этого в списке номинантов есть певец Элтон Джон за музыкальную работу к фильму "Рокетмен", который в 1995 году получил статуэтку за композицию Can You feel the love tonight, звучавшую в оригинальном "Короле Льве".