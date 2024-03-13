Соратница Навального назвала "20 дней в Мариуполе" политической документалкой: реакция соцсетей

Мария Певчих считает, что фильм "20 дней в Мариуполе" показывает преступления Владимира Путина, а не российского народа. В соцсети Х раскритиковали россиянку.

Related video

Российская журналистка, соратница покойного Алексея Навального и исполнительный продюсер документального фильма "Навальный", который в 2023 году получил статуэтку "Оскар" Мария Певчих прокомментировала нынешнюю победу на кинопремии украинского фильма "20 дней в Мариуполе". В своей заметке в соцсети X она назвала ленту Мстислава Чернова "политической документалкой".

По ее словам, такой жанр "вообще редко выигрывают "Оскар".

"Так считалось всегда и в прошлом году очень много людей из индустрии рассказывали мне, что в Академии политику не жалуют. Лучше о природе что-то снимите. Что-то хорошее. Но второй год подряд документальный "Оскар" берет политическое кино", — написала Певчих.

В то же время соратница Навального считает, что фильм "20 дней в Мариуполе" показывает преступления российского президента Владимира Путина, а не российского народа.

"Ужасная правда о преступлениях путинского режима. Я поздравляю команду фильма 20 Days in Mariupol с заслуженной победой. Я мечтаю, чтобы Путин заплатил невероятно высокую цену за тот ад, который он сеет по всему миру", — резюмировала российская журналистка.

Мария Певчих о победе украинского фильма "20 дней в Мариуполе" Фото: скриншот

Сообщение россиянки возмутило многих пользователей соцсети X. В комментариях ей написали, что фильм "никакая не политическая документалка". "20 дней в Мариуполе" — это видеохроника того, как фашистская Россия уничтожала мирный украинский город. Это фильм о войне".

Волонтер Александр Науменко критически высказался в адрес Певчих.

"Политическое кино" — это то, что вы снимаете для своих хомячков, чтобы срубить донаты. А "20 дней в Мариуполе" — это документалка о преступлении вашей страны против мирного населения Украины. Чтобы весь мир долгое время понимал, что россияне — дикари и животные, с которыми лучше никогда не иметь дела", — написал Науменко.

Фото: скриншот

Другие пользователи заявили, что лента "20 дней в Мариуполе" может быть политикой для россиян, а для украинцев — это жизнь.

Еще один пользователь риторически спросил у Певчих, называет ли она "политическими" фильмы о Второй мировой войне.

Фото: скриншот

Пользовательница Х с никнеймом Saida определение соратницы Навального относительно украинского фильма назвала "очень странным".

"Для вас убийство целого города — политика? Геноцид — политика? Да, фильм стоит смотреть. Вам всем россиянам. Насильно, как в Германии после войны", — говорится в заметке.

Фото: скриншот

Певчих также упрекнули такой позицией и отмечали, что украинский фильм не имеет отношения к политике.

"Это хроника зверств России, о простых россиянах, которые превратились в безжалостных убийц", — убеждены подписчики под постом россиянки.

Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 11 марта украинская лента "20 дней в Мариуполе" получила кинопремию "Оскар". На церемонии вручения украинский режиссер заявил, что хотел бы иметь возможность обменять "Оскар" на то, чтобы Россия никогда не нападала на Украину.

Однако награждения украинского фильма не включили в телеверсию "Оскара". Представители Disney Entertainment объяснили, что имели лишь 90 минут времени для того, чтобы показать всю церемонию награждения кинопремии. Поэтому некоторые моменты из-за сокращенного хронометража не вошли в окончательный вариант телеверсии.