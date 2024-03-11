Фильм, который лучше бы никогда не снимали: украинская лента "20 дней в Мариуполе" получила "Оскар"

На церемонии вручения украинский режиссер заявил, что хотел бы иметь возможность обменять "Оскар" на то, чтобы Россия никогда не нападала на Украину. Мстислав Чернов также рассчитывает, что лента "20 дней в Мариуполе" повлияет на иностранцев и донесет до них историю украинцев.

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Украинский фильм "20 дней в Мариуполе" режиссера Мстислава Чернова получил Оскар в категории "Лучший документальный фильм". Это первый Оскар в истории Украины, и его получили его за ленту о событиях в Мариуполе, который окружили и обстреливали россияне в 2022 году.

В ночь на 11 марта в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения премии "Оскар-2024", где победу в категории "Лучший документальный фильм" одержала лента Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе".

"Для меня большая честь стоять на этой большой сцене. Я наверное, первый, кто хотел бы, чтобы этого фильма, за который получаю награду, мне никогда не пришлось снимать. И чтобы Россия никогда не нападала на Украину и не оккупировала наши города. Я бы отдал бы все это, чтобы Россия не убивала десятки тысяч моих сограждан. Я отдал бы все это, чтобы освободить всех военнопленных, всех бойцов, которые защищали свою землю, всех гражданских, которые сейчас замучены Россией. Но я не могу изменить историю, прошлое. Но мы с самыми талантливыми людьми мира вместе можем сделать так, чтобы исправить историю, и чтобы правда победила. И чтобы людей из Мариуполя и тех, кто отдал жизнь, никогда не забыли. Потому что кино формирует воспоминания, а воспоминания — историю. Спасибо всем. Спасибо Украине! Слава Украине!", — сказал режиссер на церемонии вручения "Оскара".

Мстислав Чернов / Фото: Associated Press

В комментарии иностранному изданию Vanity Fair Мстислав сказал, что хочет, чтобы фильм "20 дней в Мариуполе" повлиял на иностранцев: "Надеюсь, это донесет историю до большего количества людей, и они увидят и услышат украинцев".

Ранее за фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислав Чернов получил премию Гильдии режиссеров США, а также лента победила на главной британской кинопремии BAFTA в категории "Лучший документальный фильм". До Гильдии режиссеров Америки "20 дней в Мариуполе" был отмечен Пулитцеровской премией, а также получил приз зрительских симпатий на американском фестивале независимого кино "Сандэнс".

Фильм "20 дней в Мариуполе" содержит кадры, которые Мстислав Чернов и его коллеги-журналисты Associated Press сняли в окруженном ВС РФ городе в начале полномасштабного вторжения. Картина рассказывает о событиях первых недель после полномасштабного нападения РФ на Украину и на город. В фильме можно увидеть моменты бомбардировки жилых домов, ракетный обстрел роддома, убийства мирных жителей, гуманитарную катастрофу в городе.

Команда смогла вывезти из оккупированного города 40 часов съемок, преодолев 15 вражеских блокпостов.

Украинской картине на кинопремии пришлось бороться с 4 лентами в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм". Речь идет о "Бобби Вайн: Народный президент", "Вечная память", "Дочери Ольфы", "Убить тигра".

Напомним, что пострадавший в Покровске полицейский, герой документального фильма "20 дней в Мариуполе" Владимир рассказал о том, как спасал людей под завалами, пока не получил ранение.