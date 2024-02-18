Документальный фильм "20 дней в Мариуполе" получил премию BAFTA
Кинолента имела две номинации в престижной британской кинопремии, в одной из которых одержала победу. Фильм рассказывает об осаде украинского города в первые месяцы полномасштабной войны.
Украинская документальная лента "20 дней в Мариуполе" победила в британской премии BAFTA в номинации лучшего документального фильма. Об этом стало известно с официального сайта награждения.
Документальная лента видеографа, военного корреспондента и писателя Мстислава Чернова получила престижную премию BAFTA Film Awards в номинации лучшего документального фильма. "20 дней в Мариуполе" рассказывает об осаде Мариуполя в феврале-марте 2022 года в начале полномасштабной войны РФ против Украины.
С начала премьеры фильма в январе 2023 года "20 дней в Мариуполе" получил ряд наград на кинофестивалях мира от США до Германии. В 2024 году фильм выиграл премию Гильдии режиссеров Америки в категории "Выдающиеся режиссерские достижения в документалистике".
На британской премии BAFTA документальный фильм номинировали в двух категориях: "Лучший документальный фильм" и "Лучший фильм на иностранном языке". Во второй категории победу одержала лента "Зона интереса" Джонатана Глейзера.
Документальный фильм пока доступен для просмотра только на онлайн-платформе Votvot и для американских пользователей YouTube.
Напомним, что герой фильма "20 дней в Мариуполе" рассказал, как спасал людей в Покровске после ракетного удара оккупантов. По словам Владимира, он возвращался домой после смены, услышал разрыв снаряда и поспешил на помощь.
18 сентября фильм "20 дней в Мариуполе" избран выдвинуть на премию "Оскар" от Украины.