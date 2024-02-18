Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" отримав премію BAFTA

Кінострічка мала дві номінації в престижній британській кінопремії, в одній із яких здобула перемогу. Фільм розповідає про осаду українського міста в перші місяці повномасштабної війни.

Related video

Українська документальна стрічка "20 днів у Маріуполі" перемогла в британській премії BAFTA в номінації найкращого документального фільму. Про це стало відомо з офіційного сайту нагородження.

Документальна стрічка відеографа, військового кореспондента й письменника Мстислава Чернова отримала престижну премію BAFTA Film Awards у номінації найкращого документального фільму. "20 днів у Маріуполі" розповідає про облогу Маріуполя в лютому-березні 2022 року на початку повномасштабної війни РФ проти України.

Із початку премʼєри фільму в січні 2023 року "20 днів у Маріуполі" отримав низку винагород на кінофестивалях світу від США до Німеччини. У 2024 році фільм виграв премію Гільдії режисерів Америки в категорії "Видатні режисерські досягнення в документалістиці".

На британській премії BAFTA документальний фільм номінували у двох категоріях: "Найкращий документальний фільм" і "Найкращий фільм іноземною мовою". В другій категорії перемогу здобула стрічка "Зона інтересу" Джонатана Глейзера.

Трейлер стрічки "20 днів у Маріуполі"

Документальний фільм наразі доступний для перегляду тільки на онлайн-платформі Votvot і для американських користувачів YouTube.

Нагадаємо, що герой фільму "20 днів у Маріуполі" розповів, як рятував людей у Покровську після ракетного удару окупантів. За словами Володимира, він повертався додому після зміни, почув розрив снаряда й поспішив на допомогу.

18 вересня фільм "20 днів у Маріуполі" обрано висунути на премію "Оскар" від України.