Фільм "20 днів у Маріуполі" удостоєний премії Гільдії режисерів Америки

Один із творців фільму Мстислав Чернов отримав нагороду як найкращий режисер. Фільмування облоги Маріуполя тривало 20 днів, надалі журналісти були змушені виїхати, оскільки війська РФ підійшли надто близько.

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Документальна стрічка "20 днів у Маріуполі", присвячена першим дням повномасштабного російського вторгнення на територію України 2022 року, названа серед переможців премії Гільдії режисерів Америки. Мстислав Чернов, один з авторів фільму, отримав нагороду як найкращий режисер. Про це повідомляє Variety.

Головний приз же забрав із собою режисер "Оппенгеймера" Крістофер Нолан.

Над фільмом "20 днів у Маріуполі" працювала команда співробітників агентства Associated Press: режисер Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолітка і продюсерка Василина Степаненко.

Фільмування облоги портового міста тривало 20 днів, надалі журналісти були змушені виїхати, оскільки війська РФ підійшли надто близько до міста і частково його захопили. Журналісти припускали, що представники російських військ могли виявити відзняті матеріали та знищити.

До Гільдії режисерів Америки "20 днів у Маріуполі" був відзначений Пулітцерівської премії, а також отримав приз глядацьких симпатій на американському фестивалі незалежного кіно "Санденс".

Фільм також номінований на премію "Оскар" у номінації "Найкращий документальний фільм".

Нагадаємо, що герой фільму "20 днів у Маріуполі" розповів, як рятував людей у Покровську. За словами Володимира, він повертався додому після зміни, почув розрив снаряда і поспішив на допомогу.

Також повідомлялося, що Сара Ештон-Чирілло прийшла на прем'єру фільму "20 днів у Маріуполі" в Києві. 30 серпня в центрі "Кіноспільноти" у столичному Будинку кіно відбулася прем'єра фільму.