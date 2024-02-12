Фильм "20 дней в Мариуполе" удостоен премии Гильдии режиссеров Америки

Один из создателей фильма Мстислав Чернов получил награду как лучший режиссер. Съемки осады Мариуполя продолжались 20 дней, в дальнейшем журналисты были вынуждены уехать, поскольку войска РФ подошли слишком близко.

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Документальная лента "20 дней в Мариуполе", посвященная первым дням полномасштабного российского вторжения на территорию Украины в 2022 году, назван в числе победителей премии Гильдии режиссеров Америки. Мстислав Чернов, один из авторов фильма, получил награду как лучший режиссер. Об этом сообщает Variety.

Главный приз же забрал с собой режиссер "Оппенгеймера" Кристофер Нолан.

Над фильмом "20 дней в Мариуполе" работала команда сотрудников агентства Associated Press: режиссер Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко.

Съемки осады портового города продолжались 20 дней, в дальнейшем журналисты были вынуждены уехать, поскольку войска РФ подошли слишком близко к городу и частично его захватили. Журналисты допускали, что представители российских войск могли обнаружить отснятые материалы и уничтожить.

До Гильдии режиссеров Америки "20 дней в Мариуполе" был удостоен Пулитцеровской премии, а также получил приз зрительских симпатий на американском фестивале независимого кино "Сандэнс".

Фильм также номинирован на премию "Оскар" в номинации "Лучший документальный фильм".

Напомним, что герой фильма "20 дней в Мариуполе" рассказал, как спасал людей в Покровске. По словам Владимира, он возвращался домой после смены, услышал разрыв снаряда и поспешил на помощь.

Также сообщалось, что Сара Эштон-Чирилло пришла на премьеру фильма "20 дней в Мариуполе" в Киеве. 30 августа в центре "Киносообщества" в столичном Доме кино прошла премьера фильма.