Фильм "20 дней в Мариуполе" получил номинацию на "Оскаре": кто конкуренты (видео)

Украинской картине на кинопремии нужно будет бороться с другими четырьмя лентами, которые представлены в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм".

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Украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" попал в номинанты Американской киноакадемии на премию "Оскар". Об этом говорится в трансляции объявления, которая прошла 23 января.

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Лента режиссера Мстислава Чернова, который по совместительству является военным корреспондентом и был в городе в момент начала вторжения, попала в категорию "Лучший полнометражный документальный фильм".

В Украинской киноакадемии подали фильм "20 дней в Мариуполе" на конкурс еще в сентябре 2023 года, однако точно не было известно, получит ли он номинацию.

Украинской картине на кинопремии нужно будет бороться с другими четырьмя лентами, которые представлены в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм". Речь про: "Боби Уайн: Народный президент"; "Вечная память"; "Дочери Ольфы"; Убить тигра".

"20 дней в Мариуполе": что известно про фильм

Картина рассказывает о событиях первых недель после того, как российские оккупанты напали на город 24 февраля 2022 года. В нем можно увидеть моменты бомбардировки жилых домов в городе, ракетный обстрел роддома и жизнь людей в месте, где за несколько дней до этого все были счастливы.

К слову, фильм "20 дней в Мариуполе" уже получил приз зрительских симпатий на популярном фестивале независимого кино Sundance.

8 августа 2023 года украинский режиссер Мстислав Чернов сообщил, что в результате удара по Покровску Донецкой области пострадал полицейский, герой документального фильма "20 дней в Мариуполе.

Позже сам Владимир поделился историей о том, как спасал людей. По его словам, он возвращался домой, но услышал сильный взрыв и поспешил на помощь жителям многоэтажки.