Украинская лента о войне взяла престижный приз в США. Ее хочется сразу забыть, но не забудешь никогда

Фокус делится впечатлениями о документальном фильме "20 дней в Мариуполе", который на международном фестивале Sundance в Америке получил престижный приз зрительских симпатий.

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Украинский фильм "20 дней в Мариуполе" получил на днях приз зрительских симпатий на популярном фестивале независимого кино Sundance: награду вручили режиссеру картины Мстиславу Чернову. Лента сделана им в соавторстве с фотографом Евгением Малолеткой, который прославился снимком из осажденного Мариуполя, когда раненую роженицу выносили из разбомбленного роддома – фото взяло ряд международных призов. Что в картине потрясает – многочисленные смерти детей в результате бомбардировок: от грудных младенцев – до школьников и горе их родителей. Фокус имел возможность эксклюзивно посмотреть картину и делится подробностями.

"20 дней в Мариуполе". Документальная основа

Фильм Чернова и Малолетки рассказывает о том, как Мариуполь пережил три первые недели полномасштабного вторжения РФ. Город был окружен и находился под непрерывными обстрелами и бомбардировками. Если провести аналогию с известными фильмами, то впечатление от "20 дней в Мариуполе" похоже на эпизод из топового сериала "Настоящий детектив" (1-й сезон) с Вуди Харрельсоном и Мэттью Макконахи. Там их герои искали высокопоставленных и состоятельных сатанистов, мучающих и убивающих детей. Коррупция мешала следователям. Но каждому здоровому мужику (типа местного начальника полиции) достаточно было показать какое-то короткое видео, захваченное у сатанистов, чтобы этот мужик начинать кричать вслух. Мы, зрители, ничего не видели – всякий раз экран телефона был к нам повернут задней крышкой. Но было ясно, что это нечто исключительно страшное, чего не должно было происходить никогда и ни при каких обстоятельствах. А тут – такой весь документальный фильм "20 дней в Мариуполе".

[ + – ] "20 дней в Мариуполе". Кадр из фильма

В картине практически нет российских оккупантов. Буквально только один эпизод снят, где танки с буквами "Z" на башнях беспардонно, "по-хозяйски" корежат городские автобусы. Особый цинизм в том, что планомерное уничтожение города первые недели проходило с воздуха. От города с 450-тысячным населением остался, по выражению Курта Воннегута из "Бойни номер пять", лунный пейзаж: горы щебня и остовы разрушенных зданий.

Дневник

Сюжет фильма "20 дней в Мариуполе" прост. Оператор Мстислав Чернов и фотограф Евгений Малолетка стали снимать обстановку в Мариуполе утром 24 февраля – за 1 час до вторжения. С ними была продюсер Василиса Степаненко. Они фиксировали по дням все стадии вторжения РФ. В картине это давно в форме дневника: 24-е февраля, 26-е, через две недели.

Начиналось в Мариуполе все примерно как в Киеве: звуки взрывов, сполохи на полнеба, вереницы машин. Одни паникующие жители уже с сумками и чемоданами, другие – в поисках убежищ, которыми служили, в качестве плохой замены, подвалы жилых домов.

На многих лицах недоумение: "Зачем мы должны вообще покидать свои дома? В чем мы виноваты?".

Но потом стало не до наивных вопросов: все стало в разы хуже.

Первые жертвы – кировцы

В фильме говорится, что первым в Мариуполе под массированный обстрел попал район Кирова (там есть улица и площадь имени Кирова). Оттуда множество пострадавших текли рекой в больницу. Слышен возглас: "Женщину убило – возле балконной двери стояла".

Четвертый день войны. Радио мигает зелеными лампочками, передавая российское сообщение: "Город окружен – мы предлагаем вам сдаться". Кадры хроники: наступающие российские танки и летящие самолеты. Летит ракета – брызжущий взрыв супермаркета. Взрывы домов в частном секторе. Покореженные машины. Первые трупы на бульварах.

[ + – ] Кадр из фильма 20 дней в Мариуполе: последствия бомбардировок РФ в городе

Люди бегут, прижимая к себе детей. Пожилой мужчина несется с котом.

Первая треть ленты самая страшная – об умирающий детях.

Дети

Молодая женщина, обнимая маленького сына в бомбоубежище: "Страшно за ребенка – он жизни не видел. Ладно я, а в чем дети провинились? Это какой-то трэш!". Перепуганная девятилетняя девочка: "Я не хочу, чтобы я умирала. Я проснулась от бабаха и поняла, что война!".

Женщина плачет: "Две недели в аду. Мы прятались. Прилетели снаряды. Много осколков. У нас во дворе были только гражданские. Взрыв, засыпало все. Мы вылезли, а мальчик и девочка погибли. Пять и семь лет".

Ребенок лежит в реанимационной машине. Плачущая мать. Больница. Показано много маленьких забинтованных тел. Женский голос: "Покажите Пуйлу глаза этого ребенка. Как он нас спасает!"

Торчащие из-под простыни маленькие ножки. Комментатор: "Евангелика, четыре года". Врачи в слезах. Рыдающая мать, бережно укутывает мертвую дочь, словно живую. Крик матери: "Почему не смогли спасти?!". Чернов комментирует: "Я думаю о своей дочери, которая недавно родилась".

Кадры семьи Чернова: две радостные, светлые девочки. Эта тревога автора за своих детей делает для зрителя все происходящее гораздо более личным переживанием.

Роддом

9 марта. Родильное отделение больницы № 3. Горы щебня, разрушенные стены: все тот же "лунный пейзаж" после бомбардировки. В кадре – ставшая знаменитой фотография роженицы, когда ее транспортировали на носилках. Комментатор: "Умерла от ран, не совместимых с жизнью".

[ + – ] Знаменитое фото Евгения Малолетки с раненой роженицей, которая не выжила

Отрывки из российских пропагандистских каналов со знакомыми голосами Скабеевой и Соловьева. Общий смысл их словесного потока: "Фото Евгения Малолетки – это информационная провокация, репортаж из небылицы, постановочные кадры с актрисами, очередной фейк Запада".

Самый мощный эпизод картины. Один из врачей в ночной тишине больницы ведет журналистов куда–то вниз. Там в коридорах – ряды трупов. Он: "Тяжело. Ко всему привыкаешь. Но потом. Вечером. Это из головы не выходит". Доктор наклоняется и разворачивает из пеленок труп грудного младенца. Это сцена – страшный символ безумной и трагичной осады Мариуполя.

Детали работы над картиной

Оба автора ленты работали три недели в Мариуполе с 24 февраля по 15 марта как представители информационного агентства Associated Press. Больше журналистов там не было.

В некоторых своих интервью они жалеют, что не были свидетелями другой известной трагедии, которая случилась на следующий день, 16 марта – это уничтожение с воздуха Мариупольского драмтеатра, где погибло более 300 гражданских.

Но неизвестно, удалось бы тогда вывезти эти видео- и фотоматериалы. Чернов и Малолетка говорили, что слили в сеть только 10 процентов отснятого. Остальное смогли вывезти на чьей-то разбитой машине с Миссией Красного Креста, которой, наконец, дали гуманитарный коридор.

[ + – ] "20 дней в Мариуполе". Кадр из фильма

Они очень рисковали. Известно, что войска РФ вели охоту за журналистами, которые собирали свидетельства зверств российских оккупантов. 13 марта под Киевом погиб фотограф Макс Левин, машину которого обстреляли российское военные. Министр культуры Украины Александр Ткаченко 6 июня, в День журналиста, сказал, что за 4 месяца войны убито 32 журналиста.

Отметим, что "20 дней в Мариуполе" – очень грамотно сделанное кино. В него уместно вмонтированы монологи Чернова, что дало ленте сквозную линию. Классно подобраны музыкальные фрагменты. Но главное, что эта профессиональная документальная работа – безусловный свидетель военных преступлений РФ в Украине. Ее хочется сразу забыть, но не забудешь никогда. Ее не хочется смотреть, но нужно увидеть всем, чтобы такое – не повторялось и виновные понесли наказание.

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