Сара Эштон-Сирилло появилась на премьере фильма "20 дней в Мариуполе" в Киеве (фоторепортаж)

В столичном Доме кино прошла премьера документальной ленты. После показа состоялось обсуждение с членами творческой группы: режиссером Мстиславом Черновым, фотографом Евгением Малолеткой и продюсером Василисой Степаненко.

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Первыми фильм Пулитцеровского лауреата посмотрели Анна Гуляева, Влад Никитюк, Катя Тейлор, Сергей Майдуков, Игорь Козловский, Сара Эштон-Сирилло и другие.

В центре "Киносообщества" в столичном Доме кино состоялась премьера фильма "20 дней в Мариуполе". Эта картина изображает осаду города с самого начала полномасштабного российского вторжения. 31 августа лента выходит в ограниченный прокат – посмотреть ее можно только в избранных кинотеатрах в короткий промежуток времени (в большинстве кинотеатров только в течение первого уик-энда).

Творческая группа фильма "20 дней в Мариуполе": Евгений Малолетка, фотограф; Мстислав Чернов, режиссер; Василиса Степаненко, продюсер

Гостями премьерного показа стали актеры Анна Гуляева и Влад Никитюк, куратор Катя Тейлор, иллюстратор Сергей Майдуков, писатель Игорь Козловский, спикер Сил Территориальной обороны Украины Сара Эштон-Сирилло, атташе по культуре в посольстве Литвы в Украине Томаш Ивана, ресторатор Саша Жиляев.

Сара Эштон-Сирилло. Спикер Сил ТРО Украины Фото: Настя Теликова

После показа состоялось обсуждение с членами творческой группы: режиссером Мстиславом Черновым, фотографом Евгением Малолеткой и продюсером Василисой Степаненко — членами команды Associated Press, ставшими последними международными журналистами в осажденном Мариуполе. Они продолжили работу в условиях окружения города и зафиксировали кадры, которые позже стали определяющими образами войны: смерти детей, массовые захоронения, разбомбленный роддом и другие ужасы преступлений агрессора.

Катя Тейлор. Куратор проекта

За работу в осажденном Мариуполе они получили Пулитцеровскую премию, которая считается самой престижной журналистикой. Мстислав Чернов и Евгений Малолетка стали лауреатами международных наград, в частности Deutsche Welle Freedom of Speech Award (Германия), Knight International Journalism Awards (США), Biagio Agnes Award (Италия), Bayeux Calvados-Normandy Award (Франция), а также Георгия Гонгадзе и Премии "Украинской правды".

Влад Никитюк, актер; Анна Гуляева, актриса

Впервые картина вышла в свет на "Санденсе" — одном из главных фестивалей независимого кино в США — в секции World Cinema Documentary Competition. Лента получила приз зрительских симпатий.

Атташе по вопросам культуры в посольстве Литвы в Украине Томаш Иванаускас (слева)

Кинокритики и зрители восприняли ленту положительно: на сайте Rotten Tomatoes фильм получил 100% рейтинг и награду "Сертифицированная свежесть", присуждаемую фильмам с лучшими рецензиями. Рейтинг на платформе IMDb – 8,5, на Metacritic – 83 балла с отметкой Must See.

Катя Тейлор, куратор и Саша Жиляев ресторатор

Los Angeles Times отметили, что картина "приковывает внимание", The Hollywood Reporter сравнили ее с "ударом под дыхание", а Harper's Bazaar написали, что "посмотреть фильм Чернова — человеческий долг каждого". Украинское издание NV назвало фильм "светом против тьмы в информационной битве", а Лирум отметило, что это — "безусловно, журналистский подвиг".

Ранее Фокус писал о премьере фильма "Черепашки-Ниндзя".