Премьера "Черепашек-ниндзя" в Украине: кто из звезд был на первом показе (фоторепортаж)

На неделе состоялась премьера новой экранизации комиксов о Черепашках-мутантах. Звездные гости посмотрели картину первыми.

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Первыми оценить новую анимационную экранизацию истории о Черепахах-ниндзя пришли медийные личности, популярные блогеры и представители СМИ. Фокус также побывал на презентации картины.

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В Кинотеатре "Оскар", в ТРЦ "Гулливер" состоялась презентация фильма, которую отметили посещением Анна Саливанчук, Наталья Денисенко, Анна Сагайдачная, Анатолий Анатолич, Мила Кузнецова, Максим Гордеев и другие. Кроме того, в числе гостей был замечен "Микеланджело", который охотно позировал фотографам и общался с гостями.

Анатолий Анатолич с дочкой

О фильме:

Легендарные черепашки-ниндзя, любимцы миллионов, возвращаются на большие экраны в новом анимационном происшествии. Долгое время братья-черепахи скрывались от мира в канализации Нью-Йорка. Они решают подняться вверх, где столкнутся с армией мутантов. Перед черепашками-ниндзя предстанет миссия – спасти город от зла. Вместе с новой подругой Эйприл О'Нил бесстрашные супергерои сделают все, чтобы остановить врага.

Микеланджело

Макс Гордеев

Анна Сагайдачная с сыном

Наталья Денисенко и Анна Саливанчук с сыном Фото: B&H

Ранее Фокус писал о том, что Катя Сильченко и Ксения Мишина побывали на премьере фильма "Барби" в киевском ЦУМе. Кроме того, в ТРЦ River Mall состоялась премьера фильма "Оппенгеймер".