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Стиль жизни

Ксения Мишина и Катя Сильченко. Украинские знаменитости посетили премьеру "Барби" (фоторепортаж)

Премьера фильма "Барби" в Украине
Фото: Кирилл Авраменко | Ксения Мишина (слева)

В Киеве состоялся премьерный показ нашумевшей картины Греты Гервиг.

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На этой неделе состоялись сразу две премьеры самого ожидаемого фильма 2023 года — "Барби". Презентации прошли в киевских кинотеатрах Multiplex – в ЦУМ и ТРЦ Respublika Park.

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В числе первых гостей, оценивших картину Греты Гервик были замечены Катя Сильченко, Ксения Мишина, Мишель Андраде, Мила Еремеева, Диана Глостер и другие. И конечно же, Девушки не упустили возможности нарядиться в розовые образы популярной куклы. Фокус побывал на премьере картины. Репортаж — далее.

В общей сложности актеры и съемочная группа "Барби" – обладатели 8 "Оскаров" и 50 номинаций на эту премию. Также интересный факт: во время подготовки к съемкам фильма Грета Гервиг позвонила режиссеру Питеру Вейру, чтобы расспросить о его работе над фильмом "Шоу Трумэна" относительно освещения и создания ощущения кукольной нереальности, которого она хотела добиться в Барби Лэнде.

Показ фильма стартовал в украинском кинопрокате 20 июля.

Мишель Андраде Fullscreen
Мишель Андраде
Ксения Мишина (слева) Fullscreen
Ксения Мишина (слева)
Катя Сильченко Fullscreen
Катя Сильченко с дочерью Сати
Диана Глостер Fullscreen
Диана Глостер
Монро Fullscreen
Монро
Оля Шелби Fullscreen
Оля Шелби
Алексей Прищепа Fullscreen
Алексей Прищепа
Даша Коломиец (в центре) Fullscreen
Даша Коломиец (в центре)
Оля Шелби, Маша Тимошенко, Диана Глостер Fullscreen
Оля Шелби, Маша Тимошенко, Диана Глостер
Катерина Солонар Fullscreen
Катерина Солонар
Вячеслав Соломка Fullscreen
Вячеслав Соломка
Лидия Новоселецкая Fullscreen
Лидия Новоселецкая
Мила Еремеева Fullscreen
Мила Еремеева
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Ранее Фокус писал о премьере фильма "Опенгеймер" в ТРЦ River Mall, которая прошла на одной неделе с премьерой фильма "Барби".