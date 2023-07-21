Ксенія Мішина та Катя Сільченко. Українські знаменитості відвідали прем'єру "Барбі" (фоторепортаж)

У Києві відбувся прем'єрний показ гучної картини Грети Гервіг.

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Цього тижня відбулися одразу дві прем'єри найочікуванішого фільму 2023 року — "Барбі". Презентації відбулися в київських кінотеатрах Multiplex — у ЦУМі та ТРЦ Respublika Park.

Серед перших гостей, які оцінили картину Грети Гервік, були помічені Катя Сільченко, Ксенія Мішина, Мішель Андраде, Міла Єремєєва, Діана Глостер та інші. І звичайно ж, Дівчата не упустили можливості вбратися в рожеві образи популярної ляльки. Фокус побував на прем'єрі картини. Репортаж — далі.

Загалом актори і знімальна група "Барбі" — володарі 8 "Оскарів" і 50 номінацій на цю премію. Також цікавий факт: під час підготовки до зйомок фільму Ґрета Ґервіґ зателефонувала режисерові Пітеру Вейру, щоб розпитати про його роботу над фільмом "Шоу Трумена" стосовно освітлення та створення відчуття лялькової нереальності, якого вона хотіла домогтися в Барбі Ленді.

Показ фільму стартував в українському кінопрокаті 20 липня.

Мішель Андраде

Ксенія Мішина (ліворуч)

Катя Сільченко з донькою Саті

Діана Глостер

Монро

Оля Шелбі

Олексій Прищепа

Даша Коломієць (у центрі)

Оля Шелбі, Маша Тимошенко, Діана Глостер

Катерина Солонар

В'ячеслав Соломка

Лідія Новоселецька

Міла Єремєєва

Раніше Фокус писав про прем'єру фільму "Опенгеймер" у ТРЦ River Mall, яка пройшла на одному тижні з прем'єрою фільму "Барбі".