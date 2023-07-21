Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Ксенія Мішина та Катя Сільченко. Українські знаменитості відвідали прем'єру "Барбі" (фоторепортаж)

Прем'єра фільму "Барбі" в Україні
Фото: Кирилл Авраменко | Ксенія Мішина (ліворуч)

У Києві відбувся прем'єрний показ гучної картини Грети Гервіг.

Related video

Цього тижня відбулися одразу дві прем'єри найочікуванішого фільму 2023 року — "Барбі". Презентації відбулися в київських кінотеатрах Multiplex — у ЦУМі та ТРЦ Respublika Park.

Серед перших гостей, які оцінили картину Грети Гервік, були помічені Катя Сільченко, Ксенія Мішина, Мішель Андраде, Міла Єремєєва, Діана Глостер та інші. І звичайно ж, Дівчата не упустили можливості вбратися в рожеві образи популярної ляльки. Фокус побував на прем'єрі картини. Репортаж — далі.

Загалом актори і знімальна група "Барбі" — володарі 8 "Оскарів" і 50 номінацій на цю премію. Також цікавий факт: під час підготовки до зйомок фільму Ґрета Ґервіґ зателефонувала режисерові Пітеру Вейру, щоб розпитати про його роботу над фільмом "Шоу Трумена" стосовно освітлення та створення відчуття лялькової нереальності, якого вона хотіла домогтися в Барбі Ленді.

Показ фільму стартував в українському кінопрокаті 20 липня.

Мішель Андраде Fullscreen
Мішель Андраде
Ксенія Мішина (ліворуч) Fullscreen
Ксенія Мішина (ліворуч)
Катя Сільченко Fullscreen
Катя Сільченко з донькою Саті
Діана Глостер Fullscreen
Діана Глостер
Монро Fullscreen
Монро
Оля Шелбі Fullscreen
Оля Шелбі
Олексій Прищепа Fullscreen
Олексій Прищепа
Даша Коломієць (у центрі) Fullscreen
Даша Коломієць (у центрі)
Оля Шелбі, Маша Тимошенко, Діана Глостер Fullscreen
Оля Шелбі, Маша Тимошенко, Діана Глостер
Катерина Солонар Fullscreen
Катерина Солонар
В'ячеслав Соломка Fullscreen
В'ячеслав Соломка
Лідія Новоселецька Fullscreen
Лідія Новоселецька
Міла Єремєєва Fullscreen
Міла Єремєєва
Fullscreen
Fullscreen

Раніше Фокус писав про прем'єру фільму "Опенгеймер" у ТРЦ River Mall, яка пройшла на одному тижні з прем'єрою фільму "Барбі".