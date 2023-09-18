Фильм "20 дней в Мариуполе" будет представлять Украину на премии Оскар

Фильм был выбран путем голосования членами Украинского Оскаровского Комитета, председателем которого является режиссер Валентин Васянович ("Атландита", "Блик").

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Украинский Оскаровский Комитет (УОК) 18 сентября 2023 года выбрал документальный фильм "20 дней в Мариуполе" представителем Украины, который в 2024 году поборется за номинацию на премию "Оскар" в категории "Лучший международный полнометражный фильм". Об этом сообщили на сайте Украинской киноакадемии.

Как известно, вместе с режиссером ленты Мстиславом Черновым над фильмом работали фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко.

"В ленте показано начало полномасштабного вторжения, бомбардировка роддома и спасение автора ленты и его коллег из Associated Press из окруженного российскими войсками города", — говорится в сообщении.

Как сообщили в Украинской киноакадемии, фильм был выбран путем голосования членами Украинского Оскаровского Комитета, председателем которого является режиссер Валентин Васянович ("Атландита", "Блик").

Больше о фильме "20 дней в Мариуполе"

Документальный фильм военного корреспондента Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" показывает события первых недель после того, как российские военные напали на город 24 февраля 2022 года.

В картине детально зафиксированы моменты бомбардировки жилых домов в городе, ракетный обстрел роддома и жизнь людей в осажденном россиянами городе. Фильм "20 дней в Мариуполе" получил приз зрительских симпатий на популярном фестивале независимого кино Sundance.

Напомним, 8 августа полицейский Владимир, который стал героем документального фильма "20 дней в Мариуполе", рассказал о том, как спасал людей под завалами после обстрела Покровска, пока не получил ранение.