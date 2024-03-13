Соратниця Навального назвала "20 днів у Маріуполі" політичною документалкою: реакція соцмереж

Марія Певчих вважає, що фільм "20 днів у Маріуполі" показує злочини Володимира Путіна, а не російського народу. У соцмережі Х розкритикували росіянку.

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Російська журналістка, соратниця покійного Олексія Навального і виконавча продюсерка документального фільму "Навальний," який у 2023 році отримав статуетку "Оскар" Марія Певчих прокоментувала цьогорічну перемогу на кінопремії українського фільму "20 днів у Маріуполі". У своєму дописі соцмережі X вона назвала стрічку Мстислава Чернова "політичною документалкою".

За її словами, такий жанр "взагалі рідко виграють "Оскар".

"Так вважалося завжди і минулого року дуже багато людей з індустрії розповідали мені, що в Академії політику не шанують. Краще про природу щось зніміть. Щось добре. Але другий рік поспіль документальний "Оскар" бере політичне кіно", — написала Певчих.

Водночас соратниця Навального вважає, що фільм "20 днів у Маріуполі" показує злочини російського президента Володимира Путіна, а не російського народу.

"Жахлива правда про злочини путінського режиму. Я вітаю команду фільму 20 Days in Mariupol із заслуженою перемогою. Я мрію, щоб Путін заплатив неймовірно високу ціну за те пекло, яке він сіє по всьому світу", — резюмувала російська журналістка.

Марія Певчих про перемогу українського фільму "20 днів у Маріуполі" Фото: скриншот

Допис росіянки обурив багатьох користувачів соцмережі X. У коментарях їй написали, що фільм "ніяка не політична документалка". "20 днів у Маріуполі" – це відеохроніка того, як фашистська Росія знищувала мирне українське місто. Це фільм про війну".

Волонтер Олександр Науменко критично висловився на адресу Певчих.

"Політичне кіно" — це те, що ви знімаєте для своїх хом'ячків, щоб зрубати донати. А "20 днів у Маріуполі" — це документалка про злочин вашої країни проти мирного населення України. Щоб весь світ тривалий час розумів, що росіяни — дикуни і тварини, з якими краще ніколи не мати справи", — написав Науменко.

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Інші дописувачі заявили, що стрічка "20 днів у Маріуполі" може бути політикою для росіян, а для українців — це життя.

Ще один користував риторично запитав у Певчих, чи називає вона "політичними" фільми про Другу світову війну.

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Користувачка Х з нікнеймом Saida визначення соратниці Навального щодо українського фільму назвала "дуже дивним".

"Для вас вбивство цілого міста – політика? Геноцид – політика? Так, фільм варто дивитися. Вам усім росіянам. Насильно, як у Німеччині після війни". — йдеться у дописі.

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Певчих також дорікнули такою позицією і наголошували, що український фільм не має відношення до політики.

"Це хроніка звірств Росії, про простих росіян, які перетворилися на безжалісних убивць", — переконані дописувачі під постом росіянки.

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Нагадаємо, у ніч на 11 березня українська стрічка "20 днів у Маріуполі" отримала кінопремію "Оскар". На церемонії вручення український режисер заявив, що хотів би мати можливість обміняти "Оскар" на те, щоб Росія ніколи не нападала на Україну.

Однак нагородження українського фільму не включили до телеверсії "Оскара". Представники Disney Entertainment пояснили, що мали лише 90 хвилин часу для того, щоб показати всю церемонію нагородження кінопремії. Тому деякі моменти через скорочений хронометраж не увійшли в остаточний варіант телеверсії.