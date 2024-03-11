"Там сплошная боль": жители Мариуполя прокомментировали фильм о родном городе (видео)

Как рассказал мариуполец Дмитрий Бобровский, "20 дней в Мариуполе" должен посмотреть каждый житель города. Он показывает правдивые события, раскрывает военные преступления российских войск.

Related video

Мариупольцы, посмотревшие картину "20 дней в Мариуполе", высказались о фильме, получившем премию "Оскар". Своими комментариями относительно ленты они поделились с журналистами "Суспільного".

Как рассказал Дмитрий Боровский, это очень важный фильм, который должен посмотреть каждый житель города. По словам журналистов, когда началось полномасштабное вторжение, мужчина перебрался в подвал, так как Мариуполь бомбили каждый день. Так ему пришлось прожить 21 день.

"Этот фильм показывает реальную правду. Для меня это очень важный фильм. Конечно, каждый мариуполец должен его посмотреть. Я уверен, что каждый мариуполец его посмотрел, потому что это наша боль, и мы хотели видеть, что там показано", — сказал он.

Боровский отметил, что Мариуполь оказался в окружении российских оккупантов. Возможности уехать у жителей не было. Осознание этого давала дополнительную эмоциональную нагрузку.

"Для нас Мариуполь настолько родной город, что мы не хотели его покидать. Мы хотели остаться там, и оставшись там, мы поняли, что нужна помощь. Мы семьей были в одном подвале, напротив нас было большое бомбоубежище, и мы бегали туда, чтобы поделиться тем, что у нас есть. Брат жены погиб со своей дочерью, ей было десять лет. Второй сын, ему было девять лет, не погиб, но получил очень тяжелые травмы, ранения, их привалило в доме плитой", — рассказал Боровский

Дмитрий также отметил, что его семья поняла еще в начале марта, что уехать из города невозможно, однако было ясно, что остаться – тоже нельзя. В конце концов они смогли выбрать из российского окружения на машине. Оно было наполнено людьми.

Как рассказал Александр Халявинский, который руководит центром "ЯМариуполь" в Днепре, в фильме показаны правдивые события.

"Это действительно правдивые события, события, которые происходили в Мариуполе, о том, как Россия цинично уничтожала город Мариуполь, о том, как она бомбила этот город, о том, как она убивала мирных граждан Украины", — рассказал он

Жительница Мариуполя Татьяна Моргай рассказала, что у нее получилось выехать из города в первые дни полномасштабного вторжения. Однако ее родственники остались в городе.

Он рассказал, что посмотрела фильм "20 дней в Мариуполе" и поделилась впечатлениями от просмотра.

"Очень многие его боятся смотреть, ведь он очень тяжел эмоционально — там сплошная боль", — рассказала она.

По ее словам, выход картины и то, что он получил "Оскар" – большое событие. Это повышает шансы, что его посмотрят больше людей.

Мариупольцы о фильме "20 дней в Мариуполе"

О чем фильм "20 дней в Мариуполе"

Издание пишет, что фильм рассказывает о начале полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Режиссер Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка, продюсер и журналист Василиса Степаненко были последними международными журналистами, которые остались в окруженном городе и освещали военные преступления РФ.

Напомним, 11 марта сообщалось, что украинская лента "20 дней в Мариуполе" получила "Оскар". Как рассказал режиссер картины Мстислав Чернов, он бы с радостью обменял статуэтку на то, чтобы РФ не нападала на его родную страну.