Шок и разочарование: из сокращенной версии "Оскара" вырезали победу "20 дней в Мариуполе"

По словам продюсера телеканала "Суспiльне Культура", речь режиссера Мстислава Чернова продемонстрировала единство между Украиной и миром, однако организаторы решили иначе. В прошлом году, когда победа досталась фильму про Алексея Навального, это в трансляции оставили.

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В ночь на 11 марта в Соединенных Штатах Америки прошла одна из самых крупных мировых кинопремий — "Оскар". В результате украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" получил победу в своей номинации, однако это было вырезано с сокращенной международной телеверсии. Об этом сообщает "Суспiльне".

В Украине второй год подряд эксклюзивным транслятором церемонии являлся канал "Суспільне Культура". В ночь на понедельник зрители могли увидеть полную версию премии.

На следующий день, 11 марта, в 20:30 на этом же телеканале был запланирован показ международной сокращенной версии, однако оказалось, что там были представлены не все лауреаты. Награждение украинских документалистов за фильм "20 дней в Мариуполе" от режиссера Мстислава Чернова было вырезано.

Это вызвало возмущение у команды "Суспiльного" и они публично заявили об этом организаторам премии The Walt Disney Company Limited.

"Наша команда была шокирована и глубоко разочарована, когда не увидела в монтаже международной версии номинацию "Лучший полнометражный документальный фильм", где справедливую награду получила лента "20 дней в Мариуполе". Мощная речь Мстислава Чернова подчеркнула единство между Украиной и миром — тем обиднее видеть исключение этого полного правды и силы эпизода из версии, распространенной для мировых лицензиатов премии "Оскар", — заявил продюсер телеканала "Суспільне Культура" Лукьян Галкин.

Телеканал принял решение показать украинским зрителям полную версию "Оскара", вместо сокращенной.

Отдельно он добавил, что в прошлом году в аналогичной номинации выиграл документальный фильм про российского оппозиционера Алексея Навального, который несколько недель назад скончался в тюрьме. Оказалось, что для награждения фильма про Алексея Навального и политической речи его жены Юлии нашлось место в сокращенной версии трансляции премии "Оскар". В этом году организаторы решили иначе.

Лукьян Галкин надеется, что протест украинской стороны будет услышан.

В The Walt Disney Company Limited на момент публикации материала никак не прокомментировали скандал, который возник с повтором трансляции кинопремии "Оскар".

Напомним, 11 марта сообщалось, что украинская лента "20 дней в Мариуполе" получила "Оскар". Режиссер фильма Мстислав Чернов во время победной речи заявил, что с радостью бы обменял статуэтку на то, чтобы Россия никогда не нападала на Украину и он был бы счастлив, если бы этого фильма никогда не существовало. Автор картины рассчитывает, что "20 дней в Мариуполе" повлияет на иностранцев и донесет до них историю украинцев.