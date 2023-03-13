"Навальный — бутерброд": украинские политики отреагировали на документалку, получившую "Оскар"

Истеблишмент в Украине резко отозвался о решении жюри Американской киноакадемии вручить статуэтку фильму, посвященному России и ее внутренней политике. Политики призвали Запад "раскрыть глаза" и не искать "хороших русских".

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Фильм "Навальный" о российском оппозиционном политике Алексее Навальном сегодня, 13 марта, получил премию Оскар-2023 как лучшая документальная картина года. Такое решение жюри вызвало негативную реакцию среди украинской политической элиты. Фокус собрал высказывания истеблишмента о победе документалки.

Андрей Садовый: "Упаковали в ланчбокс и возят по миру"

Мэр Львова Андрей Садовый после победы фильма на Оскаре назвал Алексея Навального "бутербродом", который "возят по миру". Это, как считает градоначальник, делается для того, чтобы доказать странам Запада, что в стране-агрессоре все-таки есть какая-то оппозиция.

"Навальный — это бутерброд, который упаковывали в ланчбокс и возят по миру как пример того, что в России еще осталась оппозиция. Обсуждают его рецептуру, черствый хлеб, испорченный сыр и специфический запах российской пропаганды, которой теперь пахнет Оскаровская статуэтка", — прокомментировал политик.

Владимир Вятрович: "Время раскрыть глаза"

Народный депутат и историк Владимир Вятрович в связи с получением статуэтки кинокартиной "Навальный" привел выдержки из своей книги "Наша столетняя. Краткие очерки о долгой войне".

"Многие в Украине, и особенно на Западе, хотели бы видеть другую, не путинскую Россию. Которая не будет развязывать захватнические войны, не будет сеять разрушения и смерти ради утверждения своего воображаемого "величия". Эту "другую Россию" нередко связывают с российскими либералами, оппозиционными Путинскому режиму. Такими, как Алексей Навальный, например", — пишет Вятрович.

Однако, по словам историка, это лишь еще одна опасная иллюзия, так как российские оппозиционеры, за "небольшими маргинальными исключениями", являются такими же империалистами, как и президент РФ. Они так же поддерживают захват Крыма, ненавидят независимую Украину и весь свободный мир, утверждает Вятрович.

"Пора наконец раскрыть глаза и прекратить искать "хороших русских", — добавляет он.

Михаил Подоляк: "Внутрироссийская политика льется через край"

Не обошел церемонию Оскар-2023 и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он, в частности, удивился, почему Американская киноакадемия, которая позиционирует себя как организацию "вне политики", присудила приз полностью политической ленте, посвященной России.

"Если Оскар вне политики, как тогда понимать документальный манифест "Навальный", в котором внутрироссийская политика льется через край? Если Оскар вне контекста войны в Украине и массового геноцида украинцев, зачем тогда постоянно говорить о гуманизме и справедливости?" — высказался советник главы ОП.

Алексей Гончаренко: "Не забываем, что Навальный о Крыме говорил"

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко, в свою очередь, спрашивает: означает ли то, что фильм "Навальный" получил приз Американской киноакадемии, что российская оппозиция поднимется и пойдет свергать режим Путина. И сам же отвечает на свой вопрос: "Нет".

При этом Гончаренко уверен, что Украина должна продолжать активно продвигать свои интересы в мире, несмотря на это.

"Боится ли кто-нибудь на Западе распада России? Очевидно, что да. Эта премия — очередное подтверждение", — добавляет нардеп.

Он также считает, что украинцы обязаны доносить до Запада идею, что Россия должна быть уничтожена.

"Не забываем, что Навальный о бутербродах и Крыме говорил, и продолжаем бороться за нашу страну", — резюмирует политик.

Напомним, в январе этого года возле посольства РФ в Берлине установили копию изолятора, в котором держат Алексея Навального. Внутри инсталляции также обустроили камеру оппозиционного политика, которая передает условия содержания российских заключенных в исправительных учреждениях.